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Proporcionalidad y razonabilidad en las infracciones de tránsito

“Es claro que una estructura desproporcionada [...] no disuade ni educa; todo lo contrario: agrava la situación”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Como bien se indica en los considerandos del mencionado decreto supremo, la rigidez en la graduación de las sanciones pecuniarias no ha hecho otra cosa que desincentivar el pago de las multas impuestas". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Como bien se indica en los considerandos del mencionado decreto supremo, la rigidez en la graduación de las sanciones pecuniarias no ha hecho otra cosa que desincentivar el pago de las multas impuestas". Ilustración: Giovanni Tazza

    La proporcionalidad y la razonabilidad son principios constitucionales que se usan como límites al poder del Estado, que buscan evitar abusos o decisiones arbitrarias.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.