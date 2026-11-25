En el mundo, al menos una de cada tres mujeres experimenta violencia física o sexual en su vida. Pese a ser uno de los crímenes más extendidos, el acceso a la justicia sigue siendo esquivo para millones de víctimas. La mayoría de las sobrevivientes nunca pide ayuda, ante el riesgo de denunciar y la desconfianza en sistemas que permiten la impunidad de los perpetradores.

Esta realidad también se expresa en el Perú, donde una de cada dos mujeres declara haber sufrido violencia por parte de su pareja (INEI, Endes 2025). Este año, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han atendido cerca de 89.000 casos de violencia familiar; en el 83% de los casos, las víctimas son mujeres y más de la tercera parte, menores de edad.

Aunque la prevalencia de violencia contra la mujer ha disminuido levemente en los últimos cinco años, mantiene niveles preocupantes. La situación es más crítica entre las mujeres que hablan una lengua indígena u originaria o pertenecen a un pueblo indígena. Muchos casos tampoco se denuncian.

El Perú cuenta con marcos normativos y fortalezas institucionales para combatir este flagelo. Sin embargo, las leyes por sí solas no garantizan protección y justicia: persiste una brecha entre las normas y la posibilidad real de las mujeres y niñas de acceder a protección, reparación y rendición de cuentas.

Para ampliar el acceso a la justicia, es fundamental implementar efectivamente los marcos legales, con recursos presupuestarios suficientes, y fortalecer las capacidades institucionales de prevención, atención y acceso a la justicia, y garantizar investigaciones oportunas, imparciales y eficaces, libres de estereotipos de género, así como sanciones a los responsables y reparaciones. Ello requiere una respuesta articulada del Estado, incluidos los gobiernos locales.

La respuesta debe centrarse en las sobrevivientes, priorizando su seguridad, dignidad y autonomía, mediante mecanismos de denuncia seguros y confidenciales, órdenes de protección efectivas, protección frente a represalias y servicios integrales de asistencia jurídica, salud, apoyo psicosocial y refugio. Asimismo, es necesario eliminar las barreras económicas, sociales, culturales, lingüísticas e institucionales que dificultan el acceso a servicios esenciales y a la justicia, especialmente para las mujeres más vulnerables.

También es prioritario ampliar la protección frente a la violencia facilitada por la tecnología, y fortalecer los mecanismos de denuncia, investigación y reparación, así como la responsabilidad de las plataformas tecnológicas.

A la par, se requiere invertir en prevención basada en evidencia, educación y transformación de las normas sociales, los estereotipos de género y los modelos de masculinidad que perpetúan la violencia; además, asegurar financiamiento sostenible y flexible para las organizaciones de derechos de las mujeres y de los jóvenes. Su trabajo es esencial para acompañar a las sobrevivientes, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, promover la rendición de cuentas y contribuir a poner fin a la impunidad. Proteger a las defensoras de derechos humanos que acompañan a las víctimas también es parte de la justicia.

El hogar, el Internet, las escuelas, los establecimientos de salud, los centros de trabajo, los espacios públicos y comunales, y todo ámbito de la vida deben garantizar los derechos de las mujeres y niñas, su protección y el acceso a la justicia frente a la violencia, incluida la rendición de cuentas de los agresores, para que puedan reconstruir sus vidas.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitamos a sumarse a los 16 Días de Activismo con voces y acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Garantizar la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad no es una opción: es una obligación que nos convoca a todas y todos.