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¿Qué cambio real implicaría crear un marco legal para que las organizaciones criminales sean declaradas organizaciones criminales?

En su proyecto de ley del pedido de facultades legislativas que envió al Congreso, el gobierno de Keiko Fujimori incluyó un planteamiento para que se cree un marco legal a través del cual las organizaciones criminales sean declaradas organizaciones terroristas. ¿Qué cambio real implicaría una modificación normativa así? Los especialistas Nicolás Zevallos Trigoso y Cluber Aliaga Lodtmann opinan sobre el tema.

    Nicolás Zevallos Trigoso
    Por

    Director del Instituto de Criminología

    Cluber Aliaga
    Por

    Exministro del Interior y vicerrector de Investigación de la Universidad Jaime Bausate y Meza

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

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