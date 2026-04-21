Proyecto minero Tía María inicia, personas con discapacidad visual logran inclusión laboral y poca seguridad peatonal en el óvalo Tomás Valle

En el Semáforo de este martes 21 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, se destaca el inicio del proyecto minero Tía María, cuya autorización para explotar La Tapada generaría ingresos y empleos para reactivar la economía, aunque el Estado y la empresa deben asegurar paz social y cuidado ambiental. Segundo, se valora el esfuerzo de las personas con discapacidad visual por ingresar al mercado laboral, pero se advierte que aún faltan políticas firmes y compromiso empresarial para lograr verdadera inclusión. Finalmente, se critica la falta de semáforos peatonales en el óvalo Tomás Valle, una negligencia que prioriza los vehículos sobre la seguridad ciudadana y que debe corregirse de inmediato.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Importante proyecto para el país

La autorización para explotar La Tapada, inicio del proyecto minero Tía María, significa un respiro económico vital para el Perú. Los ingresos y empleos proyectados prometen reactivar una economía nacional muy golpeada. Sin embargo, este optimismo financiero debe manejarse con cuidado. El Estado y la empresa están obligados a garantizar paz social y respeto ambiental para evitar conflictos sociales en la cercanía del proyecto.

🟢Avances en la inclusión

El impulso de las personas con discapacidad visual por insertarse en el mercado laboral peruano merece reconocimiento. Su valiosa iniciativa demuestra resiliencia frente a enormes barreras. Pero este gran esfuerzo no basta. El Perú todavía carece de políticas sólidas y empatía corporativa para garantizar verdadera equidad. Celebramos su valentía, pero el Estado y las empresas deben despertar. La inclusión exige más que aplausos; requiere acciones concretas en un país que camina a ciegas. Importante proyecto para el país

🔴No apto para peatones

Es inadmisible que el óvalo Tomás Valle opere sin semáforos peatonales, condenando a los vecinos a esquivar vehículos y arriesgar sus vidas. Esta obra evidencia una negligencia estatal alarmante: se privilegió la fluidez vehicular, ignorando por completo la seguridad peatonal. Diseñar infraestructura olvidando al ciudadano no es modernidad, es absoluto desprecio. Las autoridades deben corregir este grave absurdo de inmediato para evitar accidentes fatales. Nuestras calles deben proteger a las personas, no solo privilegiar motores.