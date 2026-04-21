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Proyecto minero Tía María inicia, personas con discapacidad visual logran inclusión laboral y poca seguridad peatonal en el óvalo Tomás Valle

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 21 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Proyecto minero Tía María con licencia anulada, por lo que no puede realizar operaciones. Foto: GEC.
    Proyecto minero Tía María con licencia anulada, por lo que no puede realizar operaciones. Foto: GEC.
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    En el Semáforo de este martes 21 de abril, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, se destaca el inicio del proyecto minero Tía María, cuya autorización para explotar La Tapada generaría ingresos y empleos para reactivar la economía, aunque el Estado y la empresa deben asegurar paz social y cuidado ambiental. Segundo, se valora el esfuerzo de las personas con discapacidad visual por ingresar al mercado laboral, pero se advierte que aún faltan políticas firmes y compromiso empresarial para lograr verdadera inclusión. Finalmente, se critica la falta de semáforos peatonales en el óvalo Tomás Valle, una negligencia que prioriza los vehículos sobre la seguridad ciudadana y que debe corregirse de inmediato.

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