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Psicopatía, ¿una plaga mundial?

“Personas aparentemente encantadoras esconden una personalidad fría y calculadora, dispuesta a desplegar, en cualquier momento, su lado más cruel”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El horror nos acompañó esta semana en el Perú y el mundo entero". Ilustración: El Comercio.
    "El horror nos acompañó esta semana en el Perú y el mundo entero". Ilustración: El Comercio.

    «Un hombre, después de haberse sacudido el polvo y las astillas de su vida, solo tendrá una pregunta dura y limpia: ¿Fue el bien o fue el mal? ¿He obrado bien o mal?" Es una de las reflexiones que propone John Steinbeck en “Al Este del Edén”, una novela donde se encargó de explorar los aspectos más oscuros de la condición humana. Catalogada por él mismo como su primer libro, a pesar de no serlo, le permitió al autor llevarnos por los vericuetos del mal, pero también por su íntima relación con el libre albedrío, que define el experimento humano. A partir de la reconstrucción del alma “malformada” del tortuoso personaje de Cathy Ames, el Premio Nobel estadounidense retrató a la maldad encarnada en un personaje sin reparos, capaz de manipular e incluso asesinar. Cathy, quien según Steinbeck, poseía una seria carencia emocional que le impedía sentir, en la reciente versión de Netflix, se presenta dentro de un contexto traumático donde ella es el producto más trágico y acabado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.