Punta Roquitas celebra Surf Fest, Gobierno dispone clases virtuales por crisis de GNV, Balcázar se reune con gremio minero informal en Palacio

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 7 de marzo.

    "En la playa Punta Roquitas (Miraflores, en la Costa Verde) se disputa el Surf Fest Pro League, campeonato que nuestra campeona mundial Sofía Mulanovich impulsa". (Foto: Yape)

    En el Semáforo de este sábado 7 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, en Punta Roquitas se realiza el Surf Fest Pro League, parte del circuito ALAS e impulsado por Sofía Mulanovich, con rondas y finales hasta mañana y presencia de figuras como Catalina Zariquiey y Alonso Correa; segundo, por la escasez de GNV habrá una semana de clases virtuales en Lima y Callao y teletrabajo en el sector público (y se pide aplicarlo en el privado), medida que expone falta de planificación y complica a familias; finalmente, José María Balcázar recibió a la Confemin por el Reinfo , gesto que expertos interpretan como respaldo a la minería informal vinculada al encubrimiento de la minería ilegal.

