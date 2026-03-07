Punta Roquitas celebra Surf Fest, Gobierno dispone clases virtuales por crisis de GNV, Balcázar se reune con gremio minero informal en Palacio

En el Semáforo de este sábado 7 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, en Punta Roquitas se realiza el Surf Fest Pro League, parte del circuito ALAS e impulsado por Sofía Mulanovich, con rondas y finales hasta mañana y presencia de figuras como Catalina Zariquiey y Alonso Correa; segundo, por la escasez de GNV habrá una semana de clases virtuales en Lima y Callao y teletrabajo en el sector público (y se pide aplicarlo en el privado), medida que expone falta de planificación y complica a familias; finalmente, José María Balcázar recibió a la Confemin por el Reinfo , gesto que expertos interpretan como respaldo a la minería informal vinculada al encubrimiento de la minería ilegal.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El Surf Fest Pro League en Punta Roquitas

En la playa Punta Roquitas (Miraflores, en la Costa Verde) se disputa el Surf Fest Pro League, campeonato que nuestra campeona mundial Sofía Mulanovich impulsa y que es parte del circuito ALAS (Asociación Latinoamericana de Surf). La competencia empezó ayer y entre hoy y mañana se seguirán desarrollando las rondas clasificatorias y las finales de las distintas categorías. Participan tablistas nacionales, como la subcampeona mundial junior Catalina Zariquiey o el olímpico Alonso Correa.

🟡Clases virtuales por la crisis del GNV

El Ejecutivo anunció ayer que, por una semana, habrá clases virtuales en todos los niveles educativos de Lima y el Callao (colegios, institutos y universidades privadas) ante la escasez del gas natural vehicular (GNV). También habrá teletrabajo en el sector público y el sector privado deberá adoptar esta modalidad en el período. Si bien la medida puede aliviar el problema, esta situación se da por la falta de planificación del Estado. Además, puede significar una complicación para los padres de familia.

🔴Balcázar recibe a mineros informales en Palacio

El presidente José María Balcázar recibió en Palacio a los dirigentes radicales de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales (Confemin) para escuchar sus demandas sobre el Reinfo y la derogación de un decreto del sector. Expertos consultados por El Comercio calificaron este hecho como un mensaje de empoderamiento de la minería informal. Como este Diario ha informado, el Reinfo se ha usado para encubrir a la minería ilegal, la principal economía criminal del país.

