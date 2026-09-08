El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

¿Qué hacemos con los partidos políticos?

“Urge retomar una discusión sobre qué se podría hacer para ordenar un poco más nuestro caótico sistema de partidos”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    Si una idea logró un alto consenso en nuestro país, donde ponerse de acuerdo en algo es tan complicado, es que no deberíamos repetir elecciones tan desordenadas como las de este abril pasado, con 37 listas en competencia al Parlamento. De ellas, seis lograron pasar la valla electoral y alcanzar representación en el Parlamento, dando lugar, afortunadamente, a una composición relativamente equilibrada y mínimamente representativa. La alta “mortalidad” partidaria es una muestra elocuente de que la gran mayoría de partidos que se inscriben no son verdaderamente representativos, y que son poco más que aventuras personalistas. Pero aún peor, esos seis sobrevivientes debían presentar un mínimo de candidaturas a las próximas elecciones regionales y municipales, y cinco de ellos no lograron superar esa exigencia. Podría ocurrir próximamente que todos los partidos participantes en las elecciones generales del 2026 pierdan la inscripción, con la única excepción de Renovación Popular.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.