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¿Qué hacer con el Reinfo?

“La formalización no puede convertirse en una carrera de obstáculos burocráticos imposible de superar”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Hay una tercera alternativa: crear un nuevo Reinfo, mucho más simple y exigente en lo esencial, concentrado inicialmente en tres objetivos: proteger la vida de las personas, proteger el medioambiente y combatir el lavado de dinero". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Hay una tercera alternativa: crear un nuevo Reinfo, mucho más simple y exigente en lo esencial, concentrado inicialmente en tres objetivos: proteger la vida de las personas, proteger el medioambiente y combatir el lavado de dinero". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Este año, con un nuevo Parlamento y dos cámaras legislativas, volvemos a la misma discusión: ¿renovamos el Reinfo por un año más o aprobamos finalmente una ley MAPE para la minería artesanal y de pequeña escala?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.