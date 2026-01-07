¿Qué hacer legalmente si se tiene un hijo extramatrimonial? Derechos y obligaciones

El Derecho de Familia en el Perú es claro y categórico: todos los hijos tienen los mismos derechos, sin importar si nacieron dentro o fuera del matrimonio. Aunque esto no siempre fue así, el ordenamiento jurídico ha evolucionado hacia un modelo más justo, que rechaza cualquier forma de discriminación basada en el origen familiar. Hoy, la filiación ya no admite categorías ni distinciones que afecten la dignidad del niño.

Desde el punto de vista legal, la filiación puede ser matrimonial o extramatrimonial. La filiación matrimonial se configura cuando el hijo nace dentro del matrimonio o dentro de los trescientos días calendario siguientes a su disolución. En estos casos, la ley presume que el padre es el cónyuge de la madre, salvo que esta declare expresamente lo contrario. Se trata de una presunción legal que busca proteger la estabilidad familiar y la identidad del menor.

No obstante, dicha presunción admite prueba en contrario. El cónyuge que no se considere padre del hijo de su esposa puede iniciar un proceso judicial de negación de paternidad, siempre que se configure alguna de las causales previstas por la ley. Entre ellas se encuentran el nacimiento del hijo dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, la impotencia absoluta del marido o la determinación, mediante prueba de ADN, de que no existe vínculo biológico, entre otras. Estos procesos tienen reglas estrictas, pues están en juego derechos fundamentales del menor.

Por su parte, la filiación extramatrimonial es el vínculo legal entre padres e hijos nacidos fuera del matrimonio. Es aquí donde surgen la mayoría de las dudas prácticas. La pregunta más frecuente es qué debe hacerse legalmente cuando se tiene un hijo extramatrimonial. La respuesta inicial es sencilla: el padre debe reconocer voluntariamente al hijo. Este reconocimiento puede realizarse ante el registro civil, mediante escritura pública o incluso a través de testamento. No se trata de un acto simbólico, sino de una decisión jurídica con efectos permanentes.

Cuando no existe reconocimiento voluntario, corresponde iniciar un proceso judicial de filiación extramatrimonial. En este mismo proceso es posible solicitar una pensión de alimentos a favor del menor. El presunto padre, una vez notificado, puede reconocer la paternidad o negarla, sometiéndose a la prueba de ADN. Los resultados de esta prueba son determinantes. Si se acredita la paternidad a través de la prueba de ADN, o si el demandado se niega injustificadamente a realizarla, el juez declarará la filiación y ordenará el pago de una pensión de alimentos.

La ley también contempla supuestos especiales. El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos maternos o paternos cuando el padre o la madre hayan fallecido, se encuentren desaparecidos o sean menores de catorce años. Asimismo, el hijo de una mujer casada puede ser reconocido por su verdadero progenitor cuando la madre declare expresamente que no es hijo del marido o cuando exista una sentencia firme de negación de paternidad a favor del marido.

El reconocimiento, ya sea voluntario o judicial, no se limita a otorgar un apellido. Implica asumir responsabilidades concretas, siendo la principal el deber de prestar alimentos, obligación legal destinada a cubrir alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, entre otro. Además, el hijo extramatrimonial tiene derechos sucesorios plenos, heredando en igualdad de condiciones que cualquier otro hijo matrimonial.

Los derechos de un niño no deberían depender de un proceso judicial largo y desgastante, sino de una decisión consciente y responsable de los adultos. Colocar la identidad, la protección y el bienestar de los hijos en el centro de nuestras decisiones no es solo una exigencia legal, sino un compromiso ético que define el tipo de sociedad que aspiramos a construir.