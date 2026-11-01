¿Qué hacer para mejorar el empleo juvenil?

El Instituto Peruano de Economía ha planteado diversas propuestas para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes peruanos. Entre ellas destacan los créditos educativos, las becas financiadas mediante impuestos, la formación dual y los subsidios para promover la contratación formal. Son iniciativas positivas que merecen nuestro respaldo, pues buscan enfrentar una de las grandes deudas de nuestra sociedad: ofrecer a los jóvenes oportunidades reales de progreso.

Sin embargo, considero que debemos ir más allá y replantear la manera en que entendemos la educación para el trabajo.

Hoy muchos jóvenes no pueden, o simplemente no quieren, dedicar cinco años a una carrera universitaria o tres a una carrera técnica sin tener la certeza de conseguir un empleo al terminar. Necesitan generar ingresos, ayudar a sus familias y comprobar que el esfuerzo de estudiar produce resultados concretos.

¿Por qué no ofrecerles un camino diferente?

Propongo impulsar escuelas de oficios, organizadas por universidades, institutos tecnológicos y centros de educación técnico-productiva donde los jóvenes puedan adquirir competencias específicas mediante cursos cortos, intensivos y eminentemente prácticos.

Aprender a soldar, realizar instalaciones eléctricas, reparar equipos, trabajar con sistemas hidráulicos, manejar hojas de cálculo o utilizar herramientas de inteligencia artificial son ejemplos de habilidades que pueden abrir oportunidades laborales. Algunas podrían aprenderse en pocas semanas; otras requerirán mayor preparación y práctica supervisada.

La clave está en enseñar haciendo, combinando los conocimientos indispensables con talleres, experiencias reales y el desarrollo de habilidades personales como la responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo.

Pero la propuesta más importante es establecer un sistema de certificación progresiva de competencias.

Cada curso aprobado permitiría obtener una certificación reconocida por las empresas y, al mismo tiempo, acumular créditos académicos para continuar estudiando. De esta manera, los jóvenes podrían construir su formación como quien arma un juego de Lego: pieza por pieza, competencia por competencia, hasta completar una carrera técnica e incluso, mediante las equivalencias correspondientes, una universitaria.

Ningún aprendizaje debería perderse y ninguna certificación debería convertirse en un callejón sin salida.

Un joven podría aprender un oficio, conseguir empleo, adquirir experiencia y regresar a estudiar para alcanzar una nueva certificación. Así, el trabajo y la educación dejarían de competir por su tiempo y comenzarían a complementarse.

Para lograrlo necesitamos flexibilizar las normas educativas, establecer mecanismos confiables de evaluación y reconocimiento de competencias, y asegurar que las certificaciones sean acumulables y transferibles entre instituciones.

Las empresas también tienen una responsabilidad fundamental: identificar las competencias que realmente necesitan y participar activamente en el diseño de los programas formativos.

No se trata de reemplazar las carreras profesionales, sino de abrir caminos alternativos para llegar a ellas. Tampoco de reducir las exigencias académicas, sino de reconocer lo que una persona efectivamente sabe hacer.

El Perú no puede seguir ofreciendo a sus jóvenes una educación desconectada del empleo. Necesitamos un sistema flexible que les permita aprender, trabajar, progresar y continuar formándose durante toda su vida.

El futuro de nuestros jóvenes no debería depender de cuánto tiempo pueden estudiar sin trabajar, sino de cuánto pueden aprender mientras construyen su futuro.