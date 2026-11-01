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¿Qué hacer para mejorar el empleo juvenil?

“El futuro de nuestros jóvenes no debería depender de cuánto tiempo pueden estudiar sin trabajar, sino de cuánto pueden aprender mientras construyen su futuro”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    El Instituto Peruano de Economía ha planteado diversas propuestas para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes peruanos. Entre ellas destacan los créditos educativos, las becas financiadas mediante impuestos, la formación dual y los subsidios para promover la contratación formal. Son iniciativas positivas que merecen nuestro respaldo, pues buscan enfrentar una de las grandes deudas de nuestra sociedad: ofrecer a los jóvenes oportunidades reales de progreso.

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