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¿Qué hemos aprendido?

“En el centro, se constata un espacio empequeñecido, en medio de un proceso de polarización”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    "El voto de izquierda tiene su base en la gestión de Castillo, y las viejas tradiciones de izquierda parecen sepultadas". Composición: El Comercio
    "El voto de izquierda tiene su base en la gestión de Castillo, y las viejas tradiciones de izquierda parecen sepultadas". Composición: El Comercio

    Las campañas electorales tienen desarrollos que se basan en diagnósticos y apuestas, así como en eventos imprevistos. Sin saber, por supuesto, cuáles serán los resultados de las elecciones el 12 de abril, lo visto hasta el momento nos permite sacar algunas conclusiones preliminares.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.