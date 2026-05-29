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¿Qué implica para la IA que el papa León XIV se haya manifestado sobre el tema?

En “Magnifica humanitas”, su primera encíclica que se conoció hace unos días, el papa León XIV pidió una regulación de la inteligencia artificial. ¿Es posible llegar a una regulación sólida? Los especialistas Lea Sulmont Haak y Oscar Arakaki opinan al respecto.

    “Magnifica humanitas”, una encíclica valiente

    Lea Sulmont Haak

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    Lea Sulmont Haak

    Dignidad humana frente al poder del algoritmo

    Óscar Arakaki

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    Óscar Arakaki
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    “Magnifica humanitas”, la primera encíclica del papa León XIV, es valiente y nos invita al discernimiento. Cuestiona qué le ocurre a la humanidad en un mundo marcado por guerras, polarización, desigualdad y una aceleración tecnológica sin precedentes. Plantea que el desarrollo tecnológico está atravesado por decisiones humanas, intereses económicos, ideologías y relaciones de poder; por lo tanto, la inteligencia artificial (IA) no es neutra.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.