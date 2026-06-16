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¿Qué logró la guerra contra Irán?

“No es muy exagerado decir que Irán ha forzado a Estados Unidos a negociar la paz bajo sus términos”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    "Pero el impacto económico global ha sido enorme, elevando precios del petróleo, fertilizantes y otros productos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Pero el impacto económico global ha sido enorme, elevando precios del petróleo, fertilizantes y otros productos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    “Barcos del mundo, arranquen motores. ¡Que fluya el petróleo!”. Así anunció el presidente Donald Trump que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Irán que, en principio, pondría fin a la guerra entre los dos países. Agregó que el acuerdo “traerá paz y seguridad a toda la región. Muchos presidentes han intentado alcanzar la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo”.

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