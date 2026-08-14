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¿Qué medidas de prevención se deberían tomar en caso ocurra un terremoto?

Los recientes terremotos registrados en la región vuelven a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados ante un sismo ¿Cómo venimos en temas de prevención? Los especialistas Fernando Bravo y Miguel Yamasaki dan sus opiniones.

    ¿Estamos preparados?

    Miguel Yamasaki

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    Miguel Yamasaki

    La siempre evanescente y escurridiza prevención

    Fernando Bravo Alarcón

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    Fernando Bravo Alarcón
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

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