¿Qué medidas de prevención se deberían tomar en caso ocurra un terremoto?

Por ello, debemos estar permanentemente preparados, recordar y poner en práctica las recomendaciones que Indeci nos brinda, como es elaborar nuestro plan familiar de emergencia, contar con una mochila de emergencia y caja de reserva, establecer las zonas seguras dentro y fuera del hogar, pero sobre todo participar con seriedad y responsabilidad en los simulacros de sismos, cinco minutos de práctica nos puede salvar la vida.

Nunca como antes la coyuntura nacional se ha visto marcada por amenazas naturales que podrían convertirse en desastres: al actual Niño costero y al anunciado fenómeno de El Niño, se suma el renaciente temor a que un terremoto haga trepidar nuestro accidentado territorio. Los recientes sismos de Venezuela y Colombia, como también el que se abatió sobre Chupaca y Huancayo (Junín), han vuelto a encender las alarmas y a poner en vitrina el concepto de prevención.

Palabra clave que resuena mucho en estos días, la prevención tiene la curiosa particularidad de ser una idea intensamente invocada pero tremendamente procrastinada cuando de gestión de riesgos y desastres se trata: mucho se la menciona, poco se la aplica. En el caso de la apretujada y caótica ciudad de Lima, aquella noción adquiere especial centralidad por el alto grado de vulnerabilidad que envuelve a la mayor parte de sus habitantes, entre quienes ni siquiera los más pudientes y educados están libres de riesgo. Si no, vean los edificios levantados sobre los acantilados de la Costa Verde.

En realidad, ya existe amplia información, así como pronósticos, advertencias y simulacros, como el de hoy, acerca de lo devastador que sería un sismo de gran intensidad en la ciudad capital; sin embargo, este paquete preventivo no logra cuajar en políticas y acciones firmes, permanentes y de alcance nacional. Al fin y al cabo, dirán, como la prevención, a diferencia de la reconstrucción, no genera votos ni aprobación ciudadana inmediata, no hay demasiados incentivos para materializarla. La propia ciudadanía, preocupada por el día a día, tampoco se compromete. Hay bastante ciencia, aunque poca conciencia.

Dicen que la prevención es tarea de todos, pero por acá los débiles impulsos preventivos solo se activan cuando un desastre golpea a otras realidades cercanas, como ahora justamente. Una ciudad como Lima, que está muy lejos de ser un entorno resiliente, necesita una memoria sísmica más activa y ejercitada. Si somos rigurosos, se trata de prevenir los riesgos más que los desastres.