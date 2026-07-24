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¿Qué medidas sobre la seguridad ciudadana y la prevención del FEN deben contener el mensaje a la Nación?

Este 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá el mando de presidenta del Perú. Fujimori recibe un país golpeado por una de las peores crisis de inseguridad ciudadana, y en medio de una importante campaña de prevención ante un agresivo fenómeno de El Niño. ¿Qué puntos sobre estos ejes deben estar presentes en su mensaje a la nación? Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología, y Juan Manuel Arribas, presidente de Hombro a Hombro, comentan al respecto.

    Mensaje para sentirnos seguros

    Nicolás Zevallos Trigoso

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    Nicolás Zevallos Trigoso

    ¿Qué hacemos con El Niño?

    Juan Manuel Arribas Berendsohn

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    Juan Manuel Arribas Berendsohn
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