¿Qué medidas urgentes se deben tomar contra el crimen organizado?

Las lamentables declaraciones de la aún presidenta del Perú reflejan insensibilidad, desconocimiento, inacción y un grave desatino político frente al crecimiento del crimen, el aumento exponencial de las extorsiones y los asesinatos. Ahora mismo, representantes de diversas empresas de transporte negocian la aplicación urgente de medidas para frenar la extorsión. La situación es crítica, pues la credibilidad del gobierno en el cumplimiento de acuerdos es mínima, tras la reiterada omisión de las anteriores “mesas de diálogo”. Asimismo, los ciudadanos se resisten a denunciar en las comisarías, debido al comportamiento extorsivo de policías y la casi nula eficacia de su trabajo. El Observatorio del Crimen y la Violencia ha sustentado que, del 2018 al 2025, los presos por extorsión crecieron apenas 2,4%, mientras que las denuncias aumentaron en más del 2.000%.

La solución no son los estados de emergencia. La verdadera respuesta radica en la investigación criminal basada en la enorme información contenida en más de 70.000 denuncias registradas a escala nacional en los últimos años. Para ello se requiere invertir en tecnología e inteligencia artificial y, de inmediato, tercerizar temporalmente los servicios de ‘big data’ para organizar la información, y de IA para analizarla y generar predicciones de corto plazo.

Este proceso debe acompañarse de equipos ad hoc de policías y fiscales poligrafiados que recojan información cualitativa en las principales empresas extorsionadas. En paralelo, deben infiltrarse las organizaciones criminales y captarse sus comunicaciones con autorización judicial. Ello exige también tercerizar y controlar rigurosamente el ingreso de chips, celulares y armas a los penales, responsabilizando civil y penalmente a las empresas privadas que gestionen el sistema. Las requisas deben ser frecuentes mientras se instala un control externo estable. El sector financiero y los operadores telefónicos deben proveer información sospechosa en tiempo real e indicar las facilidades normativas necesarias.

Finalmente, no se puede descuidar el inevitable efecto globo: los extorsionadores migrarán a otros sectores, por lo que la respuesta debe ser integral y simultánea.