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¿Qué pasa cuando un doctorado deja de preguntarse qué es el conocimiento?

“El papel de un doctor va mucho más allá de producir artículos científicos o acumular publicaciones. Su responsabilidad consiste en buscar la verdad, formar criterio y poner el conocimiento al servicio de la sociedad”.

    Victor Román/Sci2Press
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    Ilustración: Difusión
    Ilustración: Difusión

    Durante décadas, los doctorados en administración han enseñado a formular hipótesis, analizar datos y publicar artículos científicos. Pero hay una pregunta aún más básica que rara vez aparece en el programa de estudios. ¿Qué significa realmente conocer algo?

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