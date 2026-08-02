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¿Qué reconciliamos?

“No se cierran las heridas escondiéndolas sino exponiéndolas para que sanen, atendiéndolas y remediándolas”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "No todos los peruanos conocen el mismo Estado". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "No todos los peruanos conocen el mismo Estado". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En marzo de 1865, cuando la guerra civil estadounidense estaba por acabar y la victoria de la Unión parecía inevitable, Abraham Lincoln pudo pronunciar el discurso de un vencedor y, sin embargo, no lo hizo. En su segunda toma de posesión habló de los graves problemas que los habían separado, de la esclavitud, la culpa y del precio nefasto de la guerra civil. No invocó un llamado a la reconciliación pueril, sino que nombró las cosas que los separaban como país, invitando a cuidar a quienes habían combatido, a sus viudas y huérfanos. Era un programa de reconciliación profundo y refundador.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.