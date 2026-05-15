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¿Qué se debe hacer con la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata?

La minería ilegal devasta la zona de amortiguamiento de Tambopata, destruye 2187 hectáreas, impulsa trata, narcotráfico y violencia. ¿Qué debe hacer el Estado? Karina Garay y Víctor Gobitz responden a esta interrogante.

    Tambopata y la amenaza de la minería ilegal

    Karina Garay

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    Karina Garay

    Decisiones políticas e incorporación de tecnología

    Víctor Gobitz

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    Víctor Gobitz
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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Reciente expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata.
    Reciente expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.