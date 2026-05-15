/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.
¿Qué se debe hacer con la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata?
La minería ilegal devasta la zona de amortiguamiento de Tambopata, destruye 2187 hectáreas, impulsa trata, narcotráfico y violencia. ¿Qué debe hacer el Estado? Karina Garay y Víctor Gobitz responden a esta interrogante.
Tambopata y la amenaza de la minería ilegal
Karina Garay
Decisiones políticas e incorporación de tecnología
Víctor Gobitz
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La situación actual de la Reserva Nacional Tambopata refleja la grave crisis que enfrenta el Estado ante el avance de la minería ilegal en áreas naturales protegidas. A pesar de que Tambopata está entre las primeras 10 áreas naturales más visitadas en el Perú, y a escala mundial se encuentra en el top 100 ‘green destinations’, no está libre de amenazas.
La presencia de minería ilegal dentro y alrededor de esta reserva ocasiona deforestación, contaminación por mercurio, pérdida de biodiversidad y expansión de economías ilícitas que afectan a comunidades y ecosistemas amazónicos.
Para el próximo gobierno, la lucha contra la minería ilegal debe convertirse en una prioridad nacional con acciones firmes e integrales. Estas medidas no pueden limitarse a operativos de interdicción, sino complementarse con un adecuado proceso de formalización minera, fiscalización efectiva y eliminación de los espacios de impunidad que actualmente favorecen esta actividad.
Una de las principales medidas debe ser el cierre definitivo del Reinfo y la creación de un nuevo marco legal para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), basado en reglas claras, responsabilidad ambiental y fiscalización efectiva.
Sabemos que el Reinfo es solo un mecanismo utilizado para evitar sanciones penales, civiles y administrativas, incluso en zonas prohibidas.
Asimismo, el Estado debe fortalecer el control de la cadena minera mediante la fiscalización de plantas de beneficio, el control de insumos químicos y trazabilidad del mineral, combatiendo delitos como lavado de activos, trata de personas y contaminación ambiental. Resulta indispensable implementar plenamente el Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
La minería aurífera informal y/o ilegal en el Perú tiene dos fuentes intrínsecamente ligadas: una son las vetas angostas de origen magmático, de alto contenido metálico y explotadas de manera precaria en zonas altoandinas, y luego procesadas en plantas registradas como pequeña minería; la segunda, paleomeandros formados por la erosión de dichas vetas auríferas, transportadas aguas abajo hacia nuestras cuencas amazónicas con menor contenido metálico y que se extraen de manera masiva a cielo abierto, y donde se emplea mercurio para su recuperación metalúrgica.
En el caso de nuestra Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en Madre de Dios y que cuenta con más de 274.000 hectáreas de biodiversidad excepcional en flora y fauna, su mera declaración de área protegida ha sido claramente insuficiente para protegerla del avance de la minería aurífera informal y/o ilegal.
Lo que se requiere ahora es una decisión política que obligue a que en nuestros territorios amazónicos, en primer lugar, todos los equipos de movimiento de tierras operen con GPS y que toda venta de combustible para dichos equipos esté condicionada a evidenciar que el GPS esté operativo; en segundo lugar, que nuestras autoridades (ambientales, policiales y judiciales) cuenten con información satelital en línea que les permita contar con evidencia física y así restablecer el Estado de derecho.
Y en lo referente a ambos tipos de minería aurífera informal y/o ilegal, tanto filoniana como aluvial, se requiere que nuestro Congreso de la República no extienda la vigencia del Reinfo y que además recentralice la autorización y fiscalización de plantas de tratamiento, y por último, eleve el estándar para la exportación de oro, añadiéndole a la trazabilidad documentaria la evidencia física del origen del mineral, en base a la tecnología existente.