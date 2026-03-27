El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Qué tanto daña a la minería formal nuevo dictamen del Congreso?

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que supuestamente busca “fortalecer el régimen de las concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas”. ¿Cuánto afecta a la minería formal ese dictamen? Angela Grossheim y María Isabel León opinan del tema.

    ¿Aló, Congreso?

    María Isabel León

    LEER ARTÍCULO
    María Isabel León

    ¿Realmente el objetivo es la formalización minera?

    Angela Grossheim

    LEER ARTÍCULO
    Angela Grossheim
    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.