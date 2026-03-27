/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.
¿Qué tanto daña a la minería formal nuevo dictamen del Congreso?
La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que supuestamente busca “fortalecer el régimen de las concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas”. ¿Cuánto afecta a la minería formal ese dictamen? Angela Grossheim y María Isabel León opinan del tema.
¿Aló, Congreso?
María Isabel León
¿Realmente el objetivo es la formalización minera?
Angela Grossheim
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En un momento en el que el Perú necesita crecer, atraer inversión y cerrar brechas sociales urgentes, resulta preocupante que desde el propio Congreso de la Republica se impulsen iniciativas que avanzan en sentido contrario. La reciente iniciativa que busca modificar la Ley General de Minería –actualmente en la Comisión de Energía y Minas– no solo es técnicamente cuestionable: es, sobre todo, profundamente lesiva para el desarrollo del país. Pretender reducir plazos de concesión, incrementar penalidades y acelerar la “caducidad” de concesiones por demoras burocráticas, entre otros, no es una reforma, es una temeridad.
La minería formal ha sido, durante décadas, uno de los pilares más sólidos de la economía peruana. Genera cerca de la mitad de nuestras exportaciones, dinamiza regiones enteras y financia, a través de impuestos y canon, servicios esenciales como salud, educación e infraestructura. Debilitarla no es un acto neutral, es un acto deliberado que busca golpear directamente las oportunidades de millones de peruanos.
La pregunta de fondo debería ser otra: ¿quién se atreve a enfrentar con decisión la expansión sostenida de la minería ilegal? El problema central es que este tipo de iniciativas nacen de un diagnóstico totalmente equivocado. No es la minería formal la que contamina, evade o depreda; es la informalidad la que opera sin reglas, sin fiscalización, sin responsabilidad ambiental y sin pagar impuestos. Sin embargo, en lugar de fortalecer la institucionalidad y combatir aquello que sí genera daño, se insiste en poner más trabas, más incertidumbre y más riesgo a quienes cumplen cabalmente la ley. El resultado es predecible: menos inversión, menos empleo formal y más espacio para actividades ilegales. En un país donde desarrollar un proyecto minero puede tomar décadas, añadir nuevas restricciones o señales de inestabilidad solo profundizaría la parálisis. Se pone en riesgo una cartera de inversiones que supera los 60.000 millones de dólares, clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y el cierre de brechas sociales.
A ello se suma un eterno debate, mal enfocado, sobre recursos clave como el agua. En nuestro país, la masa hídrica comprende más de 26.000 millones de metros cúbicos que, de acuerdo con datos del INEI, se distribuyen: 89% para la agricultura, 9% para consumo de poblaciones, 0,95% para la industria y apenas 1% para la minería. La gestión hídrica no puede convertirse, tampoco, en un argumento para frenar el desarrollo, sino en una herramienta para ordenarlo con criterios técnicos y sostenibles. La minería moderna cuenta con estándares y tecnologías que permiten un uso eficiente del agua; ignorarlo no solo distorsiona la discusión, sino que alimenta narrativas que terminan beneficiando, una vez más, a la informalidad. Finalmente, más preocupante aún resulta la aparente “sordera crónica” de quienes desestiman la oposición técnica y fundamentada de los organismos correspondientes del propio Estado con referencia a estas iniciativas de ley.
La disyuntiva es clara: o fortalecemos la minería formal como motor de desarrollo sostenible, o abrimos la puerta a un país con menos oportunidades y mayor desorden. Apostar por lo segundo no es prudencia; es un grave error histórico y una verdadera irresponsabilidad.
El Perú enfrenta el riesgo real de dejar de ser un destino atractivo para la inversión minera formal. Con la reciente decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que modifica el régimen de concesiones mineras aplicable a la minería formal –aquella que se somete a las obligaciones legales, solicita permisos y es una de las actividades más fiscalizadas en el país– se hace inviable el desarrollo de la cartera de proyectos. Con ello, se está dejando el camino libre a la proliferación de la minería ilegal, aquella que se ha convertido en la principal economía criminal en el país, y que mira con expectativa la oportunidad que la propia ley le dará para seguir robándole al país con total impunidad.
Sin ningún sustento técnico, y de espaldas a las opiniones del Ministerio de Energía y Minas y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) la comisión sostiene que “todo el Perú está concesionado” y que existen “concesiones ociosas”. Una narrativa que se cae solo con revisar datos oficiales. Según el Ingemmet, solo el 17% del territorio nacional está concesionado a la minería formal, existiendo un amplio espectro de territorio que puede ser solicitado en concesión para emprender proyectos formales de exploración y explotación minera, sin necesidad de invadir las ya otorgadas. Por su parte, la llamada ociosidad de las concesiones no hace más que reflejar el desconocimiento de los legisladores acerca de la debilidad institucional que impera en el sector minero, del enmarañado regulatorio, y de la complejidad técnica y operativa que caracteriza el desarrollo de un proyecto minero formal y sostenible.
Obtener una concesión no significa que una mina opere al día siguiente si es que se trata de un minero formal. Es el inicio de un ciclo largo y altamente riesgoso que exige capital y años de trabajo, desde la exploración hasta la operación. Solo la prospección y la exploración pueden tomar mínimo 15 años. A ello se suma que la concesión minera no otorga acceso automático al terreno superficial –el titular debe negociar con propietarios o iniciar procedimientos administrativos ante el Estado–, y que cuando existen pueblos indígenas en el área de influencia se requiere una consulta previa. Solo superadas todas estas etapas, y con los permisos ambientales y sectoriales en regla, un proyecto puede avanzar hacia la producción. Esa inversión de riesgo es la que convierte nuestra riqueza geológica en desarrollo.
Por eso, pretender la caducidad de las concesiones a los 15 años –cuando un proyecto minero puede tomar hasta más de 40 años en el Perú– solo revela desconocimiento del quehacer minero por parte de los autores de un dictamen que violenta la seguridad jurídica.
En jurisdicciones mineras competitivas, como Australia, Chile y Argentina, la señal al inversionista es distinta. En Chile y Colombia, por ejemplo, se pueden desarrollar exploraciones sin certificación ambiental, la que es requerida para etapas posteriores. En Colombia, la consulta previa se aplica solo a proyectos de gran envergadura y no a etapas iniciales necesarias para promover la exploración. Estas medidas permiten que el inversionista avance sin exigencias desproporcionadas. Si queremos más exploración para asegurar nuestras reservas mineras, debemos modernizar la gestión pública con plazos razonables, respuestas oportunas y tecnología.
El sector minero sí necesita cambios para asegurar su sostenibilidad y acelerar el poner en valor los proyectos en cartera, pero no para paralizarlo y ahuyentar los capitales de inversión a otros destinos. Restar competitividad a la minería peruana es sinónimo de frenar el crecimiento económico y las oportunidades de desarrollo de todos los peruanos.