Que todo cambie para que nada cambie

¿Cómo lograr entender un país que vive en una constante crisis política, agobiado por el crimen organizado, con 9,4 millones de peruanos en la pobreza y cuya principal preocupación es que la nueva sucesión constitucional no vaya a afectar la economía y las inversiones? Poco importa que los políticos que llevamos al poder respondan a intereses ilegítimos. Mientras la economía siga creciendo, estamos llamados a mantener una supuesta estabilidad.

¿Pero de qué estabilidad hablamos cuando el Perú enfrenta una crisis sistémica, en la que la corrupción ha vaciado el sentido de la política y las economías ilegales han penetrado los tres poderes del Estado? Las instituciones públicas y políticas han perdido legitimidad y la mayoría de peruanos considera que nuestra sociedad está rota, que nuestras divisiones son profundas y que enfrentamos grandes problemas estructurales. Ocho de cada 10 peruanos se sienten agraviados, que no son escuchados y que sus necesidades son ignoradas. Y frente a esta situación no hay nadie que les proponga una solución.

El ejercicio mediocre y cortoplacista de la política durante las últimas décadas ha limitado el desarrollo de nuestro país, generando conflictividad social, polarización y desesperanza. Pero la vacancia de Boluarte no va a resolver la crisis. La profundizará aún más. Porque los peruanos insatisfechos con el sistema no se sienten representados por los políticos. No confían en ellos y consideran que cada decisión que toman es solo para beneficiarse, satisfacer sus intereses particulares y enriquecerse a costa del Estado. Salvo algunas excepciones, la mayoría de los gobernantes, congresistas y políticos no ha ejercido un verdadero liderazgo y ha contribuido a la fractura social en el Perú, perdiendo toda legitimidad. Y mientras los congresistas pactan bajo la mesa, los peruanos no pueden salir a trabajar, subirse a un bus de transporte público, llevar a sus hijos al colegio o ir a un concierto sin miedo. Frente a ello, la clase política no tiene respuestas.

Pero quieren hacernos creer que están comprometidos con el desarrollo del país, cuando la realidad es que vacar a Dina es parte de una estrategia, donde han buscado cambiar todo para que nada cambie. Para que el mercantilismo político se mantenga, evitando las transformaciones reales y profundas que el país necesita. Y, en el camino, una derecha miope y egoísta está solo preocupada porque la economía no deje de crecer, para así no perder privilegios. Y una izquierda mediocre y cortoplacista busca incendiar el país para capitalizar votos.

Si queremos realmente construir un país, tenemos que empezar por ver la realidad y llamar a las cosas por su nombre. Sin temor y sin ambigüedad. El Perú es un país donde el 70% vive fuera del sistema y que, pese al crecimiento económico, ha sido incapaz de proveer educación, salud, seguridad y calidad de vida digna a millones de peruanos. No hemos podido enfrentar la enorme insatisfacción de los ciudadanos. Y si no reaccionamos pronto, esa insatisfacción puede hacer que el país sea ingobernable. Hace unos días, en Ayacucho un grupo de manifestantes rechazó a Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario de Boluarte. En Juliaca, Philip Butters tuvo que ser protegido con un cerco policial de un grupo dispuesto a lincharlo. Y en Lima, una persona con un arma de fuego fue intervenida en un evento público del alcalde de la capital.