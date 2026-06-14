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¿Quién está ganando la guerra de Irán?

“Lo más seguro es que veamos un final inconcluso, con una retirada de EE.UU. que Trump seguramente intentará vender como una gran victoria”.

    Andrés Oppenheimer
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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    A tres meses del comienzo de la guerra con Irán, el presidente Donald Trump no ha conseguido ninguno de los grandes objetivos que prometió. Es más, no sería raro que la brutal dictadura teocrática de Teherán termine fortalecida.

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