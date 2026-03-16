El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Quién paga la cuenta de Camisea?

“El Estado no solo tiene responsabilidad en la crisis; debe actuar ahora para proteger a quienes se han visto afectados”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Existen 335.000 vehículos livianos, muchos de taxistas, que usaban gas natural vehicular y tuvieron que migrar temporalmente a gasolina, un combustible que cuesta aproximadamente 3,5 veces más que el GNV". Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    "Existen 335.000 vehículos livianos, muchos de taxistas, que usaban gas natural vehicular y tuvieron que migrar temporalmente a gasolina, un combustible que cuesta aproximadamente 3,5 veces más que el GNV". Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

    Hace pocos días, el ministro de Economía dijo que los costos generados por la crisis del gas no son responsabilidad del Estado. ¿En serio?

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.