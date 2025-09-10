Radiografía de la popularidad de Vizcarra

Martín Vizcarra fue liberado de la prisión preventiva que cumplía en Barbadillo tras solo tres semanas, lo que le brinda una nueva oportunidad para victimizarse y voltear la narrativa a su favor. Vizcarra ha demostrado ser uno de los políticos más hábiles en técnicas de persuasión. La pregunta es: ¿por qué algunos ciudadanos, en especial jóvenes que lo siguen en TikTok, le continúan brindando respaldo pese a las evidencias de corrupción en su contra?

Hoy, Vizcarra no puede postular debido a tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso. Sin embargo, si pudiera hacerlo, lideraría las encuestas. Según CPI (mayo, 2025), obtendría el 15% de intención de voto, cifra que aumenta al 25% entre los jóvenes de 18 a 24 años. Estos números, aunque significativos, están lejos de la popularidad que ostentaba en el 2020. En setiembre de ese año alcanzaba 57% de aprobación y, al momento de su vacancia, un abrumador 88% de la población se oponía a su salida del poder (Ipsos, 2020). En aquel entonces, solo el 27% atribuía su destitución a los casos de corrupción, mientras que 80% desconfiaba del accionar congresal.

Actualmente, Vizcarra cuenta con 1,3 millones de seguidores en TikTok. En la política contemporánea, esa visibilidad es poder: le permite llegar directamente al ciudadano y, muchas veces, su versión de los hechos circula antes que los desmentidos. Esto produce lo que la psicología denomina “efecto de la verdad ilusoria”: una afirmación falsa, repetida y expuesta masivamente, termina moldeando la percepción de los usuarios incluso si luego se intenta refutarla.

Vizcarra explota lo que el modelo de probabilidad de elaboración llama persuasión periférica. Su simpatía, carisma y gestos cotidianos –como freír un huevo o montar bicicleta– pueden distraer a quienes carecen de motivación o habilidades para procesar críticamente la información. Para un público joven que no vivió de cerca los acontecimientos de su gobierno ni sigue las noticias judiciales, estas señales superficiales bastan para reforzar la imagen de “inocencia” que el propio Vizcarra proyecta.

El apoyo no proviene solo de la desinformación. Muchos de sus simpatizantes procesan la información a través de lo que Taber y Lodge denominan razonamiento motivado: ajustan su interpretación a sus creencias previas, buscan argumentos que las refuercen y contraargumentan a aquellos que las cuestionan. De este modo, la desconfianza hacia el sistema judicial o los medios se convierte en un escudo para relativizar las acusaciones. Aquí entra en juego la primacía del afecto: las emociones y actitudes previas pesan más que la información objetiva al evaluar nuevas evidencias.

Vizcarra mantiene una estructura política activa: su hermano y líderes locales continúan haciendo campaña con su imagen. Además, mientras espera sentencia definitiva bajo comparecencia simple, tiene margen para seguir comunicándose y capitalizando su narrativa.

En conclusión, Vizcarra sigue siendo un actor político influyente, pese a las investigaciones de corrupción y a las sanciones legales en su contra. Su popularidad ya no alcanza los niveles del 2020, pero su capacidad de persuasión y su manejo de redes sociales lo mantienen vigente. Subestimarlo sería un error.