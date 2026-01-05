¿Y si exigimos mejores autoridades?

En el Perú nos hemos acostumbrado a la mediocridad de nuestras autoridades. Nos sentimos cómodos viviendo en un país donde nadie respeta la ley. Somos una sociedad pasiva que pasó del “roba, pero hace obra” a celebrar como gran logro obras mal hechas. El proceso electoral 2026 debería llevarnos a analizar de manera madura e imparcial a cada una de las personas que pretenden convertirse en autoridades. Y hacerlo, además, no desde la base de simpatías, sino desde la evidencia de gestiones anteriores, para aquellos que las tienen, conocimientos, experiencia y antecedentes personales. Porque los peruanos nos merecemos autoridades con la capacidad y el interés de construir un mejor país.

El exalcalde de Lima y hoy candidato presidencial Rafael López Aliaga pudo haber dejado como emblema de su gestión una obra que transformara el transporte de la ciudad con la vía expresa sur. Sin embargo, la improvisación y el apuro por inaugurarla derivaron en una ejecución carente de planificación integral y con poca transparencia. La municipalidad tuvo que declararla en emergencia para poder añadir obras complementarias, como los intercambios viales y los puentes peatonales. De hecho, no se consideró la integración con la red vial existente y por ello no hay acceso directo de la vía norte de la carretera Panamericana a la vía expresa ni de esta al circuito de playas y el zanjón. Pero, además de esto, distintos urbanistas han señalado el riesgo de que la falta de planificación genere fragmentación en las calles y más tráfico en Surco y distritos aledaños.

Pero la vía expresa sur no es la única obra que se le celebra a López Aliaga. El intento del exalcalde de dejar sin efecto dos contratos de concesión vial de manera unilateral con el argumento de que en la celebración de los contratos hubo corrupción, y la cancelación de los peajes han llevado a que las empresas concesionarias demanden a la Municipalidad de Lima en fueros internacionales. Bajo el lema “Vías libres para ti”, la Municipalidad de Lima ha pasado a administrar la concesión de la Panamericana Sur que tenía Rutas de Lima, sin peaje. Lo que implica que el dinero para su mantenimiento saldrá directamente de los recursos municipales que deberían estarse utilizando para cerrar brechas para los más pobres, invertir en mejorar la infraestructura vial de la ciudad y no en mantener una carretera que estaba concesionada. ¿Tiene razón el exalcalde? Puede que el proceso judicial encuentre que, efectivamente, hubo corrupción, y que la actual concesionaria lo sabía. Pero el apuro no tiene justificación, porque no se puede pasar por encima de la ley y de los contratos, salvo que, como Maquiavelo, López Aliaga crea que el fin justifica los medios.

Pero me gustaría detenerme en el lema “Vías libres para ti”, que no corresponde al exalcalde, sino a la administración actual. En un país con una altísima informalidad y una seria debilidad institucional, donde la expansión urbana es a través de la invasión de terrenos y la violencia es un mecanismo válido de negociación, que sea la autoridad quien celebre que las carreteras principales sean gratuitas resulta mediocre y cortoplacista. Porque atenta contra un sistema que ha demostrado ser el más adecuado para garantizar el desarrollo de infraestructura vial de calidad.

Los peruanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad política. Somos nosotros quienes llevamos a las autoridades al poder y por ello tenemos la obligación de exigirles rendir cuentas de sus actos y de cómo gastan nuestro dinero.