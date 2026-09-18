Ratifican a Julio Velarde en el BCR, el tenis peruano brilla a estadio lleno y exigen estricto control para el nuevo prefijo contra llamadas spam.

En el Semáforo de este viernes 18 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la ratificación de Julio Velarde en el BCR hasta el 2031 asegura la continuidad de la política monetaria y brinda confianza a los inversionistas. Segundo, el lleno total en la serie de tenis Perú-Paraguay confirma el buen momento de esta disciplina, impulsada por figuras como Ignacio Buse. Finalmente, ante las masivas llamadas spam, el nuevo prefijo 500 exige una rigurosa fiscalización y multas del MTC e Indecopi para proteger a los usuarios.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Continuidad que genera confianza

La ratificación de Julio Velarde hasta el 2031 premia una conducción que ha dado continuidad y credibilidad a la política monetaria peruana por más de 20 años. En tiempos de incertidumbre política, preservar la autonomía técnica del BCR transmite confianza a empresas e inversionistas. La presencia de Julio Velarde representa una conducción responsable, respetada internacionalmente y comprometida con preservar la moneda, controlar la inflación y sostener una institución autónoma.

🟢Una fiesta que impulsa al tenis peruano

El lleno total para la serie entre el Perú y Paraguay que se jugará hoy y mañana confirma el gran momento que vive el tenis nacional. La presencia de 4.200 espectadores en el Jockey Club dará a nuestros jugadores una localía vibrante y acercará este deporte a nuevos públicos. Merece reconocimiento el trabajo de la Federación Peruana de Tenis, que ha organizado una jornada a la altura del entusiasmo ciudadano. El impulso de Ignacio Buse y sus compañeros inspira orgullo y fortalece una disciplina con proyección.

🔴Sanciones contundentes a las llamadas spam

El hecho de que los peruanos reciban 1.360 millones de llamadas spam al año evidencia un abuso cotidiano que las autoridades no han logrado frenar. El prefijo 500 facilitará reconocer comunicaciones comerciales, pero identificar el problema no equivale a resolverlo. El MTC y el Indecopi deben fiscalizar sin demora, garantizar la trazabilidad y aplicar multas realmente disuasivas a operadores y empresas infractoras. También deben trabajar en cerrar vacíos legales frente a fraudes y suplantaciones.