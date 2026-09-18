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Ratifican a Julio Velarde en el BCR, el tenis peruano brilla a estadio lleno y exigen estricto control para el nuevo prefijo contra llamadas spam.

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 18 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    . Foto: BCRP.
    . Foto: BCRP.

    En el Semáforo de este viernes 18 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la ratificación de Julio Velarde en el BCR hasta el 2031 asegura la continuidad de la política monetaria y brinda confianza a los inversionistas. Segundo, el lleno total en la serie de tenis Perú-Paraguay confirma el buen momento de esta disciplina, impulsada por figuras como Ignacio Buse. Finalmente, ante las masivas llamadas spam, el nuevo prefijo 500 exige una rigurosa fiscalización y multas del MTC e Indecopi para proteger a los usuarios.

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