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Reabren hemiciclo del Senado tras 34 años, crece el crédito hipotecario en soles y aumentan casos de violencia escolar en Lima

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 14 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Hemiciclo del Senado. (Foto: Congreso de la República)
    Hemiciclo del Senado. (Foto: Congreso de la República)

    En el Semáforo de este martes 14 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Congreso reabrió el hemiciclo del Senado tras 34 años, en el marco del retorno de la bicameralidad. Segundo, el crédito hipotecario creció 7,5% en mayo, impulsado por préstamos en soles, lo que fortalece el acceso a vivienda. Finalmente, las 930 agresiones escolares registradas en Lima obligan al Minedu a actuar con urgencia.

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