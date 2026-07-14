Reabren hemiciclo del Senado tras 34 años, crece el crédito hipotecario en soles y aumentan casos de violencia escolar en Lima

En el Semáforo de este martes 14 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Congreso reabrió el hemiciclo del Senado tras 34 años, en el marco del retorno de la bicameralidad. Segundo, el crédito hipotecario creció 7,5% en mayo, impulsado por préstamos en soles, lo que fortalece el acceso a vivienda. Finalmente, las 930 agresiones escolares registradas en Lima obligan al Minedu a actuar con urgencia.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Vuelve el hemiciclo del Senado

El Congreso inauguró el restaurado hemiciclo del Senado, recinto que volverá a sesiones tras 34 años de ausencia bicameral. La restauración, a cargo de Prolima, recuperó el estrado y el mármol de Carrara, sumando tecnología para la votación y transmisión de las sesiones. Con la bicameralidad vigente desde el 27 de julio, el espacio recobra su función histórica. Un gesto simbólico correcto, aunque lo importante será ver si el nuevo Senado funciona con la seriedad que este retorno exige.

🟢Saludable aumento del crédito hipotecario en soles

El crecimiento de 7,5% interanual del crédito hipotecario en mayo, informado por el BCR, confirma una tendencia positiva que ya superaba el 7,1% de abril. Impulsado por préstamos en soles, que se expandieron 8,2% frente a la caída de 3,8% en moneda extranjera, el dato refleja confianza financiera. Que el 94,7% de los créditos se otorgue en soles reduce riesgos cambiarios para las familias. Una economía que facilita el acceso a vivienda propia construye bienestar duradero.

🔴Las víctimas escolares no pueden seguir esperando

El hecho de que SíseVe haya registrado 930 agresiones físicas y sexuales en escolares de Lima Metropolitana en solo cinco meses es una alarma que las autoridades no pueden seguir ignorando. Con 240 casos abusos sexuales, muchos cometidos por profesores, urge exigir protocolos inmediatos y sanciones ejemplares. El Minedu debe garantizar entornos seguros ya, porque cada caso representa una infancia vulnerada por la inacción institucional.