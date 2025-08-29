En el Semáforo de este viernes 29 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, recibió la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de Lima, un reconocimiento más para el destacado funcionario peruano. Segundo, Diego Elías y Luciana Castillo obtuvieron la medalla de oro en dobles mixtos en el Panamericano de Squash Río 2025. Por último, Palacio de Gobierno y el Ministerio de Cultura han vuelto a poner trabas a los trabajos de restauración del arco del puente y el molino de Aliaga, bajo el argumento de que atentan contra la seguridad de la presidenta Dina Boluarte.





🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢RECONOCIMIENTO PARA JULIO VELARDE

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, recibió la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de Lima. Ante un auditorio lleno, el economista se convirtió en la quinta personalidad en obtener este reconocimiento de la casa de estudios. La universidad destacó los años de gestión de Velarde al frente del ente emisor, así como su papel en el fortalecimiento de la política monetaria del país. En su discurso de agradecimiento, el presidente del BCR atribuyó los principales logros alcanzados a la autonomía institucional.

🟢ORO PARA EL SQUASH PERUANO

Dejaron el nombre del Perú en alto. Diego Elías y Luciana Castillo lograron la medalla de oro en dobles mixtos en el Panamericano de Squash Río 2025, este jueves 27 de agosto. Lograron la máxima presea tras superar por 2-0 a la dupla Fouts-Spizzirri. De esta manera, el Perú logra su primer oro en el torneo panamericano. Elías, con este triunfo, acumula cuatro medallas de oro en los Panamericanos (2018, 2023, 2024 y 2025). Por su lado, Castillo este año ya había logrado el oro en el Panamericano Sub 19, y la plata en los Juegos Panamericanos Junior.

🔴PALACIO PIDE SUSPENDER OBRAS EN EL CENTRO DE LIMA

Los trabajos de restauración del arco del puente y el molino de Aliaga corren el riesgo de ser suspendidos debido a varios pedidos de nulidad de parte de Palacio de Gobierno y del Ministerio de Cultura. La razón es que señalan que atentan contra la seguridad de la presidenta Dina Boluarte. Ernesto Olazo, coordinador de Arqueología del Prolima, indicó que fueron tres medidas judiciales contra la Municipalidad Metropolitana de Lima para anular las obras.