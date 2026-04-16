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Reconciliar lo irreconciliable, ‘porfas’

“Un Estado debilitado o depredado no corrige desigualdades: las profundiza”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    "Quienes pasen a la segunda vuelta de junio del 2026 no solo enfrentarán una elección. Enfrentarán un país más fracturado". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Quienes pasen a la segunda vuelta de junio del 2026 no solo enfrentarán una elección. Enfrentarán un país más fracturado". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Dos países que coexisten, pero no conversan, vuelven a chocar con la fuerza de sus propias frustraciones. A puertas de una nueva segunda vuelta, el Perú se enfrenta –otra vez– a sus propias fracturas. Y, sin embargo, reconciliar lo irreconciliable sigue siendo no solo necesario, sino urgente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.