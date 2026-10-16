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Reconocimiento para el Perú, justicia para una menor y violencia contra emprendedores

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 16 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Machu Picchu fue reconocida como la principal atracción turística de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, galardón que refuerza la proyección internacional del patrimonio peruano. (Foto: GEC)
    Machu Picchu fue reconocida como la principal atracción turística de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, galardón que refuerza la proyección internacional del patrimonio peruano. (Foto: GEC)

    En el Semáforo de este viernes 16 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los seis galardones obtenidos por el Perú en los World Travel Awards 2026 y su proyección como destino turístico internacional. Segundo, la condena de 14 años de prisión a un conductor escolar por tocamientos indebidos a una menor, un avance en la lucha contra los delitos sexuales. Finalmente, el asesinato de un empresario frente a su restaurante en El Agustino, que evidencia el avance de la violencia y las amenazas extorsivas contra los emprendedores.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.