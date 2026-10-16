Reconocimiento para el Perú, justicia para una menor y violencia contra emprendedores

En el Semáforo de este viernes 16 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los seis galardones obtenidos por el Perú en los World Travel Awards 2026 y su proyección como destino turístico internacional. Segundo, la condena de 14 años de prisión a un conductor escolar por tocamientos indebidos a una menor, un avance en la lucha contra los delitos sexuales. Finalmente, el asesinato de un empresario frente a su restaurante en El Agustino, que evidencia el avance de la violencia y las amenazas extorsivas contra los emprendedores.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El Perú obtiene seis galardones en los World Travel Awards 2026

Esta semana, el Perú obtuvo seis galardones en los World Travel Awards 2026, edición Sudamérica, que reconocen su oferta turística, gastronómica, cultural y natural. El país fue distinguido como destino líder de la región en cinco categorías, entre ellas turismo culinario y sostenible, mientras Machu Picchu recibió el premio a la principal atracción turística sudamericana. Es evidente que el reconocimiento refuerza la proyección internacional del Perú y representa una oportunidad para atraer visitantes y dinamizar las economías regionales.

🟢Conductor escolar recibe condena por tocamientos a menor

El Poder Judicial condenó a 14 años de prisión a un conductor de movilidad escolar por realizar tocamientos indebidos a una niña de 7 años en Villa María del Triunfo. Los hechos ocurrieron entre mayo y junio del 2025, cuando el chofer aprovechó su cercanía con la menor. La sentencia también ordena el pago de reparación civil. El fallo representa un avance en la sanción de delitos contra menores, aunque cabría observar el cumplimiento absoluto de la condena y que las autoridades reafirmen la importancia de perseguir estos casos.

🔴Asesinan a empresario frente a su restaurante en El Agustino

La violencia en Lima, por desgracia, no para. Luis Alberto León Narváez, dueño de un restaurante de menús en El Agustino, fue asesinado a balazos frente a su negocio por dos personas que huyeron en una motocicleta. El empresario había inaugurado el local aproximadamente un mes antes y, según vecinos, habría recibido amenazas extorsivas. La policía investiga el crimen para determinar si está vinculado con este delito. El ataque evidencia cómo la violencia amenaza incluso a pequeños emprendedores y exige respuestas eficaces frente a la criminalidad.