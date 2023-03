10. Los hastiados

Patricia del Río

En su columna del pasado 5 de febrero, la periodista Patricia del Río criticó duramente la intención del Gobierno y del Congreso de quedarse hasta el 2026, pues pese a las protestas y a los más de 60 muertos que se han producido debido a estas, el Legislativo archivó la propuesta de un adelanto de elecciones generales y la presidenta Dina Boluarte reiteró su negativa a renunciar al cargo para que se produzcan nuevos comicios.





“Como ciudadana ya no encuentro ni una buena razón para que este Congreso y la presidenta Boluarte se queden. Y no, no soy violentista, no he salido a marchar, jamás arrojaría una piedra contra nada ni nadie”.





