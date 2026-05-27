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Recuperar la confianza para volver a construir futuro

“El Perú no cambiará solo. Cambiará cuando más personas decidan participar, exigir, dialogar y construir comunidad”.

    Juan Manuel Ostoja
    Por

    miembro del Comité de CADE Ejecutivos 2025 y primer vicepresidente de IPAE Acción Empresarial

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    El Perú atraviesa uno de los momentos de mayor desconfianza de las últimas décadas: hacia la política, las autoridades y, muchas veces, incluso hacia la posibilidad de construir un futuro mejor.

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