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Reestablecimiento consular con Venezuela, Congreso restringe acceso a la prensa y colapsa la Carretera Central en Fiestas Patrias

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 27 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este lunes 27, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Perú acierta al reactivar el servicio consular con Venezuela para asistir a peruanos varados. Segundo, el Congreso falta a la transparencia al impedir la cobertura periodística de las elecciones de las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados. Finalmente, el colapso de la Carretera Central revela una negligencia estatal reiterada que exige medidas urgentes.

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