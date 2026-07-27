Reestablecimiento consular con Venezuela, Congreso restringe acceso a la prensa y colapsa la Carretera Central en Fiestas Patrias

En el Semáforo de este lunes 27, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Perú acierta al reactivar el servicio consular con Venezuela para asistir a peruanos varados. Segundo, el Congreso falta a la transparencia al impedir la cobertura periodística de las elecciones de las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados. Finalmente, el colapso de la Carretera Central revela una negligencia estatal reiterada que exige medidas urgentes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Una saludable decisión diplomática

El Perú da un paso sensato al reactivar el servicio consular con Venezuela tras dos años de ruptura diplomática. El anuncio del canciller Carlos Pareja permitirá que miles de peruanos varados en Caracas reciban por fin atención consular, y abre la puerta a que Venezuela reenvíe pronto su representación diplomática en Lima. La diplomacia pragmática, sin renunciar a principios democráticos, favorece a los ciudadanos comunes. Restablecer canales institucionales es preferible al aislamiento prolongado.

🔴Un Congreso que oculta sus decisiones

Es inaceptable que el Congreso bicameral arranque negando el acceso a la prensa. La Asociación Nacional de Periodistas denunció que reporteros fueron impedidos de cubrir la elección de la Mesa Directiva del Senado, repitiendo lo ocurrido en la juramentación del viernes. Un Parlamento que oculta sus decisiones tras transmisiones oficiales traiciona la transparencia que promete. Exigimos que las autoridades garanticen espacios adecuados de cobertura. La opacidad institucional no puede normalizarse.

🔴Un colapso vial que se repite año tras años

Es vergonzoso que la Carretera Central colapse otra vez en Fiestas Patrias, dejando a miles de viajeros varados más de dieciséis horas entre Corcona y La Oroya. Un accidente evidenció lo que ya sabíamos: la vía es insuficiente, la fiscalización nula y los choferes invaden carriles sin consecuencia. La escasa presencia policial y un peaje que cobra sin advertir del caos muestran negligencia estatal. Las autoridades deben ampliar la vía y reforzar el control vehicular antes de la próxima tragedia.