El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

No habrá punto de inflexión sin reforma política

“Mantener estos diseños fallidos nos condena a un círculo vicioso de inestabilidad y deterioro de la política y sus actores, haciendo a su vez cada vez más difícil cualquier intento de cambio”. 

    Luis Dario Ganosa Durand
    Por

    CFO Fortuna Silver Mines & Chairman at Atico Mining Corp.

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En un reciente artículo en la revista “The Economist”, el científico social y ganador del Premio Nobel Eric Maskin señala al sistema electoral británico como una de las principales causas por la que este país está atrapado en una crisis de liderazgo político hace ya cerca de una década. El sistema de votación británico funcionó bastante bien por largo tiempo mientras el sistema bipartidista fue suficiente para canalizar las necesidades de representación política de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el sistema actual de elección en distritos electorales de un solo miembro con mayoría simple es hoy un impedimento para materializar los cambios que reclaman los votantes. Hay un claro mensaje que se desprende del artículo de Maskin, y es que la estabilidad y efectividad de los sistemas políticos, incluso en países desarrollados con larga tradición democrática, dependen en buena medida de las reglas que utilizamos para elegir representantes.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.