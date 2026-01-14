En el Semáforo de este miércoles 14 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Consejo de la Prensa Peruana relanzará PerúCheck el lunes 19 para fiscalizar el discurso político de candidatos en las elecciones de abril y verificar la información que recibe la ciudadanía. Segundo, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar una indagación contra la legisladora Kira Alcarraz por agredir a un fiscalizador tributario en San Juan de Miraflores, sumándose a una denuncia anterior por falta ética. Finalmente, los transportistas de Lima y Callao realizarán un paro como protesta por los asesinatos y ataques contra trabajadores del sector, con la participación del 100% de empresas formales que no laborarán durante la jornada.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El relanzamiento de PerúCheck

El lunes 19 se relanzará PerúCheck, el medio de comunicación de verificación electoral del Consejo de la Prensa Peruana. A través de esta plataforma se fiscalizará el discurso político de los candidatos que postulan en las elecciones generales de abril de este año. PerúCheck ya cubrió los procesos del 2021 (generales) y del 2022 (municipales y regionales). Su fin es que la ciudadanía reciba información verificada y que conozca qué candidatos faltan a la verdad en sus declaraciones y planes de gobierno.

🟢Indagación de oficio contra Kira Alcarraz

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó iniciar una indagación de oficio contra la legisladora no agrupada Kira Alcarraz, quien ha sido denunciada por agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima. El hecho ocurrió en un operativo de control vehicular en San Juan de Miraflores. La decisión del grupo se tomó por unanimidad. En diciembre del 2025, la misma comisión aprobó una denuncia contra Alcarraz por una presunta falta ética en agravio de una periodista.

🔴Paro de transportistas en Lima y Callao

Para hoy está previsto un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao, una medida que se da por la ola de asesinatos y ataques contra trabajadores del sector, según informaron representantes del gremio. Desde la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao señalaron que el 100% de las empresas formales del sector acatará la medida, por lo que más de 22.000 unidades no laborarán durante la jornada. El presidente José Jerí ha dicho que respeta la decisión de los transportistas.