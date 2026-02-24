El Comercio
Relatos en disputa y el mundo popular y emergente

“El ciclo anárquico no comenzó en el 2016, en el ‘desencuentro’ entre PPK y Keiko Fujimori, sino antes”.

    Iván Arenas
    Especialista en minería e hidrocarburos

    Observen bien los resultados de las sucesivas elecciones presidenciales en Chile, Bolivia y Argentina, en ese orden. ¿La novedad? Los sectores populares y emergentes apostaron por opciones antiestablishment. Kast, Paz y Milei. Las ‘callampas’ de Santiago, El Alto en La Paz, el conurbano bonaerense. Todas zonas populares o de clases medias emergentes. Antiestablishment hacia todo lo que huela a Estado, hartazgo hacia la clase política, opciones disruptivas. Incluso el voto a Parisi en Chile fue más antiestablishment. No es un antiestablishment ideológicamente de izquierda, es el ‘voto de ira’ que se encarna en soluciones inmediatas.