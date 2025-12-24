En el Semáforo de este miércoles 24 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, las remesas seguirán siendo un pilar económico fundamental para Perú en 2026, representando el 1,7% del PBI y sosteniendo a cientos de miles de familias mediante flujos consistentes desde Estados Unidos. Segundo, Lima enfrenta un colapso vial durante la temporada navideña en centros comerciales como Jockey Plaza y Larcomar, agravado por taxis informales y falta de coordinación, siendo la respuesta municipal insuficiente. Finalmente, la muerte de Nichelson Villanueva Montalvo, atropellado por negligencia del conductor Yorxe Alexander Arana Duarte, evidencia la urgencia de que la justicia actúe contra la irresponsabilidad vial.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Remesas seguirán siendo importantes

Las remesas, que representan el 1,7% del PBI peruano, continuarán siendo un pilar económico fundamental este 2026. El flujo consistente de recursos –proveniente principalmente de EE.UU.– sostiene a cientos de miles de familias y contribuye a la estabilidad macroeconómica del país. Su importancia radica en que financia consumo, educación, salud e inversión local. A pesar de una moderación proyectada hacia el 2026, las remesas mantienen su relevancia como un ingreso externo clave para la economía del Perú.

🟢Caos vehicular por tráfico navideño

Lima enfrenta, como todos los años, el colapso vial en temporada navideña. Los alrededores de centros comerciales como Jockey Plaza, Larcomar y Megaplaza sufren congestión extrema, agravada por taxis informales, comercio ambulante y falta de coordinación en semáforos. Si bien algunas municipalidades implementan planes de fiscalización y medidas disuasivas, la respuesta resulta insuficiente. El caos no es inevitable, pero requiere solucionarse con medidas efectivas y una planificación seria.

🔴No puede quedar impune

La muerte de Nichelson Villanueva Montalvo, de 49 años, atropellado por la miniván del conductor Yorxe Alexander Arana Duarte en Comas, evidencia una negligencia criminal. El vehículo circulaba a excesiva velocidad, invadió la vereda y arrastró al hombre 20 metros. Su alegato de haberse quedado dormido no justifica su temeridad al volante. Una hija de 16 años y una madre adulta mayor quedan desprotegidas. La justicia debe ser implacable. La irresponsabilidad en las vías no puede quedar impune.