En el Semáforo de este miércoles 25 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el triunfo del ultramaratonista peruano Remigio Huamán en la exigente prueba Tronador 130 K, en Argentina. Segundo, los fuertes oleajes que ponen en riesgo la seguridad de bañistas y conductores, y evidencian el deterioro de la Costa Verde. Finalmente, la muerte de más de 18 mil animales silvestres costeros por los efectos de El Niño y la urgencia de reforzar su protección.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Remigio Huamán conquista el Tronador 130 K en Argentina

El ultramaratonista huancavelicano Remigio Huamán Quispe ganó el Tronador 130 K, la prueba más larga del Patagonia Bariloche by UTMB, tras liderar los últimos controles de una ruta de 131 kilómetros y 6.580 metros de desnivel. El triunfo representa una revancha luego de obtener el segundo lugar en el 2025 y corona un año de resultados internacionales. Su victoria vuelve a poner al Perú en lo más alto del ‘trail running’.

🔴Oleajes ponen en riesgo la Costa Verde

En Miraflores, el fuerte oleaje alcanzó la pista y, en La Perla, piedras golpearon vehículos. Bañistas y deportistas deben evitar acercarse al mar y seguir las recomendaciones para su protección. Quienes se dirijan al aeropuerto deben informarse sobre el estado de las vías. Además, las autoridades deben evaluar el desarrollo del tránsito y el comercio y, en general, atender el deterioro de una Costa Verde cuyo abandono en varios distritos ya se había reiterado.

🔴El Niño provoca miles de muertes en fauna costera

Al menos 18.585 animales silvestres costeros murieron en el Perú entre enero y octubre, principalmente por los efectos del fenómeno de El Niño. El 70% de los decesos ocurrió en julio. La escasez de anchoveta compromete la alimentación y supervivencia de estas especies. La magnitud de las cifras exige reforzar el monitoreo y traducir la evidencia científica en políticas públicas urgentes y efectivas de protección.