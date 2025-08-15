En el Semáforo de este miércoles 13 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero, Renata Flores fue incluida en la lista Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025, reconocimiento que destaca figuras emergentes del futuro de la música latina.Segundo, los tubulares del oasis de Huacachina en Ica generan controversia por accidentes mortales debido a equipos deficientes y más de 400 unidades que operan ilegalmente.Finalmente, la PNP tiene 8.189 vehículos inutilizables del total de 20.480, representando un 40% que obstaculiza la lucha contra la delincuencia.

🟢DE AYACUCHO PARA EL MUNDO

Renata Flores sigue consolidando su proyección internacional y esta vez ha sido incluida en la selecta lista de Artistas 2 Watch, de Premios Juventud 2025. El reconocimiento, revelado a pocas semanas de la ceremonia, destaca a figuras emergentes que, según la organización, representan el futuro de la música latina. La categoría busca dar visibilidad a talentos que aún no han recibido una nominación oficial, pero que están marcando tendencia con propuestas originales y un crecimiento artístico acelerado.

🔴 PELIGROS EN LA ARENA

Cuerdas en vez de cinturones de seguridad, contaminación sonora, irrupciones en zonas residenciales y continuos accidentes que han provocado muertes. Este es el escenario que ha puesto en el ojo de la polémica a los tubulares que operan por años en el oasis de Huacachina, en la región Ica, y que, de acuerdo con la evidencia proporcionada por las autoridades, vienen generando desorden en este sitio turístico y poniendo en riesgo la vida de los visitantes. Directur Ica comentó que existen más de 400 unidades que circulan ilegalmente.

🔴¿DÓNDE ESTÁN LAS PATRULLAS?

Mientras que la Policía Nacional del Perú compra vehículos de lujo para su alto mando, un informe de la Dirección de Logística y la Dirección de Administración de la PNP reveló que, hasta el 31 de julio, cuentan con 20.480 vehículos, pero el 40%, es decir 8.189, se encuentra inutilizable. De esta última cantidad, unas 3.354 unidades pueden ser recuperadas, mientras que 4.835 ya no podrán ser reparadas, de acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal. Esto representa una traba importante para la lucha contra la delincuencia.