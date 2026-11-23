La trayectoria política de Rafael López Aliaga en el último año ha sido muy complicada. Y son varios los factores. Su propio comportamiento político, sobre todo en campañas electorales; la ineficiencia e irresponsabilidad de los organismos electorales, como la ONPE, que lo perjudicaron en Lima durante las presidenciales; el extraño manejo, por parte del JNE, de su candidatura en las municipales; y esa frágil estructura de Renovación Popular como bancadas y partido, que hasta ahora depende directamente de su líder.

El caso de RLA debe ser único en la política peruana. Candidato presidencial, senador electo, candidato a primer regidor con la expectativa de ser alcalde y, finalmente, regidor de la Municipalidad de Lima (MML) sin posibilidad de asumir el cargo de alcalde, todo en un año. Controvertido y polémico, tiene muchos adeptos, pero también muchos críticos y enemigos políticos.

A veces perjudicado por sus propias acciones, reacciones y dichos, y otras veces por el mal manejo de los procesos electorales, siempre en Lima.

Resulta inexplicable y altamente sospechoso todo lo que hizo y dejó de hacer el JNE en las últimas elecciones municipales. Le dio todas las facilidades para dejar de ser senador (cargo irrenunciable), para inscribirse luego como candidato a primer regidor sabiendo que su deseo era ser alcalde, para que pudiera hacer campaña abiertamente como candidato a alcalde, para que fuera a los debates y para que hiciera el desayuno electoral, como todo candidato titular. Y todo esto, contra lo que establece la Constitución. Pero al final, y luego de terminado el proceso, se pronuncia en su contra. ¿Qué pasó?, ¿qué o quién hizo que el JNE cambiara de actitud?, ¿por qué ser tan ilegalmente permisivo durante todo el proceso y, al final, cuando ya todo estaba consumado, tan estricto?

Hoy, toda esa situación genera una serie de interrogantes y podría producir varios problemas. Nadie sabe qué puede pasar en la MML, porque, si bien la autoridad de RLA puede imponerse y ser él quien maneje en los hechos la gestión edilicia, no se sabe cómo reaccionará la regidora que será la alcaldesa. Porque, si bien siempre ha recibido órdenes de su líder, ahora ella tendrá que dar la cara y poner el pecho, así como estampar su firma y asumir toda la responsabilidad.

Por otra parte, la bancada de regidores de Renovación parece no ser tan sólida o, en todo caso, es, hasta ahora, totalmente dependiente de lo que resuelva RLA: el que no esté de acuerdo, al parecer, sale. Algo similar ocurre en el Congreso. ¿Puede prolongarse con éxito y en unidad ese tipo de liderazgo por los próximos cuatro o cinco años, tanto en la MML como en Senadores y Diputados?

Y otro tema es la relación de Rafael López Aliaga, Renovación (MML y Congreso) y el gobierno. Sobre todo cuando RLA y KF y/o el gobierno choquen o tengan diferencias.

Difícil situación para muchos involucrados.