Renovar o consolidar

Concluyó la primera presentación de lo que será una buena parte de la oferta política para los comicios generales del 2026. En resumen, y como era de esperarse, no hay grandes sorpresas, aunque sí algunos patrones que podrían invitar al entusiasmo o a la decepción, según desde donde uno se ubique.

Al segundo grupo parece adherirse Martin Hidalgo, quien reseña, sobre el comportamiento de los partidos, tres consideraciones relevantes: carencia de filtros rigurosos, falta de cuadros técnicos y ausencia de nuevos liderazgos. De hecho, con bastante severidad, Hidalgo concluye que “cada lista es peor que la anterior” (El Comercio, 5/11/2025).

Evidentemente, la atención suele dirigirse hacia los partidos más grandes, muchos de ellos con presencia en el actual Congreso. Seguramente, también, la generalización de Hidalgo al hablar de “los partidos” puede resultar injusta para algunos.

Pero no hay razón para creer que las excepciones, que seguramente se encuentren en determinadas listas, sean suficientes para compensar las dudas que este Diario y otros medios han reportado hasta el momento. En cualquier caso, el duro balance hace que la pregunta caiga por sí sola: ¿cabía esperar otro desenlace?

Las condiciones políticas han cambiado poco en los últimos cinco años, por lo menos en lo que a exigencia del electorado se refiere. De hecho, hace algo más de cinco años los votantes celebraron un cierre arbitrario del Parlamento y, pocos meses después, aplaudían embelesados el peor manejo de la pandemia. Seguidamente, estos mismos eligieron al que quizás era el candidato menos capacitado para presidir una nación en trance tan complejo.

Por su parte, cuando recién se instaló Pedro Castillo en el cargo, un sector importante de su apoyo progresista le toleraba comportamientos que hubiera criticado acremente en el pasado. En efecto, las críticas que se le dirigían corrían el riesgo de ser etiquetadas como clasistas o racistas.

Pero, más adelante, al caer el gobierno del profesor, quienes antes reprimían sus impulsos se soltaron las trenzas y pasaron a tolerar casi cualquier acción del Ejecutivo con el fin de “preservar la gobernabilidad” (además de aprobar diversos estropicios que serán una bomba de tiempo para las autoridades futuras). Con ese liderazgo político era poco lo que podía esperarse, al menos de las principales opciones conocidas.

No obstante, de los tres puntos que reseña Hidalgo, cabe una lectura distinta de lo que él describe como incapacidad para “construir nuevos liderazgos”. Es que también puede verse esto como la consolidación de un grupo relativamente estable (algo que ha faltado en los últimos años): políticos con experiencia y poder de decisión. En vez de esperar que cada elección traiga alguna sorpresa, no estaría mal que se consolide alguna vez un elenco de adultos responsables que puedan guiar en las crisis.