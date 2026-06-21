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Réquiem por un sombrero

“La habitual tendencia a la fragmentación en la izquierda irá reduciendo paulatinamente la cuota de poder que ahora ha logrado Sánchez”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    "Cualquier pretensión de proyectar a Sánchez como referente de un liderazgo sólido de izquierda rumbo al 2031 cargará con el peso de lo ocurrido durante estas semanas". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Cualquier pretensión de proyectar a Sánchez como referente de un liderazgo sólido de izquierda rumbo al 2031 cargará con el peso de lo ocurrido durante estas semanas". Ilustración: Giovanni Tazza

    Los votos aún no han terminado de contarse, pero el desenlace ya está claro. Algunos de los aliados que acompañaron a Roberto Sánchez en su celebración prematura comenzarán a tomar distancia poco a poco. Sus gritos de fraude electoral no han encontrado el eco que esperaba. La falsa épica de la defensa del voto ha tenido escasa repercusión.

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