El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Rescate de bañistas en Ancón, caída productiva del mango por El Niño, déficit presupuestal del JNE en año electoral

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 1 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / SYSTEM

    En el Semáforo de este sábado 28 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, seis menores fueron rescatados en la playa Miramar de Ancón por la policía cuya rápida intervención evitó una tragedia; segundo, la producción de mango cae por el fenómeno El Niño, con una pérdida del 10\% en plena campaña y riesgo de llegar al 15\% por lluvias intensas y problemas logísticos; finalmente, el JNE alerta un déficit para las elecciones 2026: faltarían más de S/ 280 millones, lo que complicaría fiscalización y la conformación de jurados electorales, por lo que debe corregirse cuanto antes.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.