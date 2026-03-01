Rescate de bañistas en Ancón, caída productiva del mango por El Niño, déficit presupuestal del JNE en año electoral

En el Semáforo de este sábado 28 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, seis menores fueron rescatados en la playa Miramar de Ancón por la policía cuya rápida intervención evitó una tragedia; segundo, la producción de mango cae por el fenómeno El Niño, con una pérdida del 10\% en plena campaña y riesgo de llegar al 15\% por lluvias intensas y problemas logísticos; finalmente, el JNE alerta un déficit para las elecciones 2026: faltarían más de S/ 280 millones, lo que complicaría fiscalización y la conformación de jurados electorales, por lo que debe corregirse cuanto antes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢SALVAN A 6 MENORES DE MORIR AHOGADOS

Es destacable la intervención de los agentes policiales que lograron rescatar a seis jóvenes de una academia militar en la playa Miramar de Ancón. El pasado viernes por la tarde, los menores estuvieron a punto de morir ahogados, pero la rápida acción de los socorristas evitó una tragedia, según el Ministerio de Salud. Aunque estas emergencias suelen ocurrir por imprudencias que deben evitarse, corresponde saludar el desempeño oportuno de los efectivos que, cumpliendo su deber, salvaron a los bañistas.

🔴PRODUCCIÓN DE MANGO CAE ANTE FENÓMENO EL NIÑO

Es lamentable constatar nuestra vulnerabilidad ante el fenómeno El Niño, un desastre recurrente que vuelve a golpear a las agroexportaciones peruanas. En plena campaña, la producción de mango ya registra una pérdida del 10% debido a lluvias intensas y problemas logísticos. Peor aún, esta merma productiva amenaza seriamente con alcanzar un 15% si las condiciones empeoran. Nueve años después de El Niño costero, la situación parece repetirse. Estemos prevenidos.

🔴JNE EN DÉFICIT

El JNE advierte un déficit presupuestal para las elecciones 2026. Pese a transferencias realizadas, la entidad sostiene que el monto no alcanza y que faltan más de S/280 millones. Esa brecha complicaría tareas claves como contratar fiscalizadores para una eventual segunda vuelta y conformar varios jurados electorales especiales. Este déficit presupuestal debería corregirse ya para evitar cualquier contratiempo que se pueda generar en los próximos comicios.