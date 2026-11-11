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Rescate de patrimonio histórico, el viaje de Keiko Fujimori en despedida papal y la remoción del director de Barbadillo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 11 de noviembre.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    El Papa León XIV celebra la Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar. (FOTO: EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
    El Papa León XIV celebra la Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar. (FOTO: EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
    / VATICAN MEDIA HANDOUT

    En el Semáforo de este miércoles 11 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la restauración de más de 3.000 azulejos históricos del Hospital Real de San Andrés. Segundo, la necesidad de que la presidenta Keiko Fujimori reconsidere su viaje y priorice la despedida del papa León XIV. Finalmente, los cuestionamientos por posibles favorecimientos políticos en la contratación vinculada al penal de Barbadillo.

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