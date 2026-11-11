Rescate de patrimonio histórico, el viaje de Keiko Fujimori en despedida papal y la remoción del director de Barbadillo

En el Semáforo de este miércoles 11 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la restauración de más de 3.000 azulejos históricos del Hospital Real de San Andrés. Segundo, la necesidad de que la presidenta Keiko Fujimori reconsidere su viaje y priorice la despedida del papa León XIV. Finalmente, los cuestionamientos por posibles favorecimientos políticos en la contratación vinculada al penal de Barbadillo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Rescatan azulejos históricos del hospital San Andrés

Más de 3.000 azulejos del Hospital Real de San Andrés vienen siendo restaurados por especialistas de Prolima, tras ser recuperados de su antigua capilla y de excavaciones arqueológicas. Las piezas permiten reconstruir parte de la historia de este nosocomio, fundado en el siglo XVI, y conocer sus transformaciones a lo largo del tiempo. Estos trabajos contribuyen a recuperar la memoria histórica de Lima.

🔴La despedida del Papa León XIV merece prioridad presidencial

La presidenta Keiko Fujimori solicitó autorización al Senado para viajar el 15 de noviembre a China y Japón, donde participará en la cumbre de APEC. La fecha coincide con la despedida del papa León XIV, cuya visita al Perú constituye un acontecimiento de relevancia nacional. La mandataria debería reconsiderar su ausencia en ese día histórico, pues el hecho pone en discusión las prioridades presidenciales y el valor institucional de acompañar a un pontífice, tan vinculado con la cultura peruana, en su partida.

🔴Conflicto de intereses salpica a Barbadillo

El Ministerio de Justicia removió al director del penal de Barbadillo, Calixto Lucero, luego de conocerse que su hija fue contratada en el despacho de la diputada de Juntos por el Perú, Azucena Isla. El ministro Ernesto Álvarez advirtió que el vínculo político pudo mediar en esa contratación, mientras el exfuncionario negó conocerla. El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento los criterios de selección en el Estado y muestra la necesidad de prevenir posibles favorecimientos.