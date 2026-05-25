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Responsabilidad ciudadana

“La responsabilidad social empresarial ya no alcanza porque el deterioro del país es real”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    El primer libro de Adam Smith no fue sobre economía, sino de ética. En “La teoría de los sentimientos morales”, escribió: “No es ciudadano quien no aspira a promover, por todos los medios a su alcance, el bienestar del conjunto de la sociedad, de sus conciudadanos”. Hoy, cuando 14 millones de peruanos pasan hambre, la pregunta es ineludible: ¿qué papel debemos asumir como líderes ciudadanos?

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