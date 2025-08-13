En el Semáforo de este miércoles 13 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero, la Municipalidad de Lima entregó la restaurada Torre Reloj del Parque Universitario, monumento emblemático con más de 100 años de historia, obsequio de la colonia alemana por el centenario de la independencia. Su restauración, iniciada en diciembre 2024, costó S/800 mil. Segundo, tras retirar autoridades peruanas una bandera colombiana de la isla Chinería, el precandidato Daniel Quintero difundió un video izándola nuevamente, desconociendo la soberanía peruana. Finalmente, el ingeniero Juan Pablo Sotelo Palacios permanece hospitalizado tras ser atropellado en Comas por Aldo Alberto Quispe Urbina, conductor ebrio sin licencia, con el vehículo acumulando S/8.000 en papeletas.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN MONUMENTO HISTÓRICO Y RESTAURADO

La Municipalidad de Lima entregó la restaurada Torre Reloj del Parque Universitario, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital. Con más de 100 años de historia, la Torre Reloj fue un obsequio de la colonia alemana al Perú por el centenario de su independencia. Su restauración, que se inició en diciembre del 2024, contó con una inversión de aproximadamente S/800 mil y estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de más de 30 personas.

🔴 SIGUEN BUSCANDO CONFLICTO

Un día después de que autoridades peruanas retiraran una bandera de Colombia en la isla peruana Chinería, en el más reciente incidente en esta zona de la frontera, el precandidato presidencial de ese país Daniel Quintero difundió en sus redes sociales el video donde se lo ve izando la bandera. En la grabación, Quintero se observa que él llega en un bote acompañado por varias personas hasta el territorio peruano, con un discurso en el que desconoce la soberanía del Perú.

🔴PELIGRO SOBRE RUEDAS

El ingeniero Juan Pablo Sotelo Palacios permanece hospitalizado luego de ser atropellado por un conductor en aparente estado de ebriedad en Comas. Su familia señala como responsable a Aldo Alberto Quispe Urbina, quien lo arrolló. Quispe no contaba con licencia de conducir ni tarjeta de propiedad, y el vehículo acumulaba alrededor de S/8.000 en papeletas. Además, presentaba dos puntos de alcohol en sangre y portaba un casquete de taxi pese a que estaba registrado como vehículo particular.