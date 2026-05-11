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Retroceder nunca, indulto jamás: Castillo y los límites jurídicos de las gracias presidenciales

“El Estado constitucional de derecho exige precisamente eso: que incluso en los casos políticamente más sensibles, prevalezca la ley sobre la coyuntura”.

    Carlomagno Chacón
    Por

    Abogado y político

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    Lima 27 de noviembre 2025. Audiencia al ex presidente de la república: José Pedro Castillo Terrones por el caso fallido Golpe de Estado. Fotos: Julio Reaño / @photo.gec
    Lima 27 de noviembre 2025. Audiencia al ex presidente de la república: José Pedro Castillo Terrones por el caso fallido Golpe de Estado. Fotos: Julio Reaño / @photo.gec
    / JULIO REAÑO

    El caso de Pedro Castillo ha vuelto a instalar en el debate público la posibilidad de una eventual gracia presidencial a su favor. Sin embargo, más allá de las posiciones políticas o ideológicas, el análisis debe realizarse desde una perspectiva estrictamente jurídica y reglamentaria. Y bajo ese escenario, la conclusión parece clara: actualmente no existiría viabilidad legal para un indulto, conmutación de pena o derecho de gracia en favor del exmandatario.

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