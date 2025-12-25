En el Semáforo de este jueves 25 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller peruano Hugo de Zela durante su escala en Lima cuando viajaba a Ecuador. En esta cita breve se ratificó que el Perú será el primer viaje internacional de Kast en el 2026. El segundo tema: la selección peruana de fútbol acabó el 2025 en el puesto 51 del ránking FIFA, lo que representa un retroceso, ya que comenzó el año en la ubicación 40. El tercer tema: el Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 concluyó que el congresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, vulneró la neutralidad electoral en un hecho ligado con actividades proselitistas en el penal de Barbadillo, donde Pedro Castillo está recluido.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Reunión de José Antonio Kast con el canciller peruano

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller peruano, Hugo de Zela, durante la escala que hizo en Lima en su viaje rumbo a Ecuador. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Kast confirmó en el encuentro de cortesía que su primer viaje internacional del 2026 será al Perú. Torre Tagle agregó que el mandatario electo de Chile reiteró la importancia de “priorizar el trabajo conjunto y coordinado para enfrentar la inseguridad y la migración irregular”.

🔴 Un mal año para Perú en el ránking FIFA

Durante el 2025, la selección peruana de fútbol no solo se quedó sin la posibilidad de clasificar al Mundial del 2026, sino que también tuvo un pésimo año, lo que causó su caída en el ránking FIFA. La Blanquirroja terminó el 2025 en el puesto 51, cuando al inicio del año estaba en la ubicación 40. En Sudamérica, el equipo nacional solo está por encima de Chile (52) y de Bolivia (75). En el 2018, año en el que clasificó al Mundial de Rusia, la selección peruana llegó a estar en el puesto 11 del ránking FIFA.

🔴 El congresista Roberto Sánchez vulneró la neutralidad electoral, según JEE

El pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 concluyó que el congresista Roberto Sánchez vulneró el principio de neutralidad electoral en los actuales comicios generales del 2026. El hecho corresponde a actividades de proselitismo político a favor de su partido Juntos por el Perú, las cuales el legislador realizó en “horario laboral” –con dos servidores de su despacho– en los exteriores del penal de Barbadillo (Ate), donde el expresidente Pedro Castillo está recluido.