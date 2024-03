Una de las mayores sorpresas del nuevo Reporte Mundial de la Felicidad (RMF) 2024 es que Israel y Costa Rica figuran entre los países más felices del mundo, no muy lejos de los primeros en la lista, Finlandia, Dinamarca e Islandia.

Israel, que está en medio de una guerra, ocupa el quinto lugar en este ránking, basado en encuestas de satisfacción de vida realizadas por Gallup en 137 países. La encuesta pregunta a las personas de cada país cuán satisfecha está con su vida en una escala de 0 a 10.

En mi investigación durante los últimos seis años para mi nuevo libro “Cómo salir del pozo” sobre las estrategias de los países más felices, encontré que los países con mayor satisfacción de vida tienen varias cosas en común: entre otras, ¿cuál es el país más feliz del mundo?

En los países escandinavos, los principales factores que producen la felicidad incluyen el tiempo que pasa la gente paseando en los bosques o descansando en el sauna, la confianza colectiva, los buenos servicios sociales y un cierto desdén por el lujo, cosa que permite a la gente vivir con menos estrés, me dijeron varios expertos.

En el caso de Israel, además de las estrechas conexiones comunitarias, un factor clave de la felicidad es un sentido de solidaridad entre los integrantes de un pueblo que ha sido frecuentemente víctima de persecuciones en la historia, según Tal Ben-Shahar, un conocido experto en felicidad israelí-estadounidense.

Costa Rica está en el puesto número 12 entre los países más felices del mundo en el ránking del RMF este año, mientras que ocupaba el puesto 23 en el 2023.

Cuando le pregunté al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, cuáles son las razones detrás de la alta satisfacción de vida de los costarricenses, me mencionó en primer lugar el haber sido “bendecidos por Dios de haber nacido en un país físicamente hermoso”.

Costa Rica conserva más del 50% de su territorio como bosques naturales y abolió su ejército hace más de 70 años, agregó. Los costarricenses también son conocidos por llevar un estilo de vida relajado. El saludo más común en el país es “pura vida”, una expresión que significa “tómalo con calma”.

Sin embargo, la narcoviolencia ha sacudido recientemente la imagen de Costa Rica como un paraíso pacífico. El año pasado, el país tuvo un récord de 907 asesinatos, un aumento del 38% respecto al año anterior, según datos del gobierno.

Estados Unidos ocupa el puesto 23 en el nuevo ránking de la felicidad, varios lugares por debajo de Israel y Costa Rica. México ocupa el puesto 25, Uruguay el 26, Chile el 38, Brasil el 44, Argentina el 48, el Perú el 68, Colombia el 78 y Venezuela el 79.

En general, la gente que vive en países democráticos es más feliz que la que vive en dictaduras, según revelaron las encuestas del ránking. Mientras que las democracias escandinavas salieron en los primeros lugares, China ocupa el puesto 60 y Rusia el 72. Cuba no está incluida en el ránking porque el régimen cubano no permitió que los encuestadores hicieran su trabajo en el país, me dijeron funcionarios de Gallup.

En cuanto a si el dinero hace a la felicidad de los países, el ránking muestra que no todos los países de altos ingresos son felices. Arabia Saudita ocupa el puesto 28 y Japón el 51.

El hecho de que los países escandinavos, Israel y Costa Rica figuren entre los países más felices del mundo muestra que el dinero es importante, pero hay otras cosas que también importan mucho, como los vínculos comunitarios, el sentido de propósito, los espacios verdes y las medidas para reducir el estrés laboral.

Es hora de que nuestros políticos presten más atención a estos temas y ayuden a que la gente sea más feliz.





–Glosado y editado–

© El Nuevo Herald. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC