En el Semáforo de este martes 4 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Andrés Roca Rey realizó una histórica faena en la Plaza de Acho, llenando la plaza durante dos días consecutivos y cortando tres orejas, consolidando su estatus como principal figura taurina mundial. Segundo, la primera réplica de CADE Universitario en Lima reunió a más de 2.500 jóvenes estudiantes bajo el lema"¡Ciudadanía activa! ¡Democracia viva!“、superando expectativas iniciales. Finalmente, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre durante el Día de Muertos, evidenciando la violencia que azota la región.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 HISTÓRICA FAENA DE ROCA REY

Andrés Roca Rey cerró por la puerta grande su encerrona en solitario ante seis toros de tres ganaderías distintas en la Plaza de Acho, celebrando su décimo aniversario como matador. El torero peruano llenó la bicentenaria plaza hasta las banderas dos días consecutivos y cortó tres orejas a pesar de enfrentar ganado desigual y complicado. Esta hazaña resulta notable porque consolida su estatus como principal figura taurina mundial —número uno del escalafón 2024— y reafirma el vínculo con su público limeño.

🟢 EXITOSA RÉPLICA DE CADE UNIVERSITARIO

La primera réplica de CADE Universitario en Lima concluyó exitosamente el 3 de noviembre, al reunir a más de 2.500 jóvenes estudiantes en el coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos, quienes participaron bajo el lema “¡Ciudadanía activa! ¡Democracia viva!”. El evento superó expectativas iniciales de 1.500 asistentes, lo que demostró el alto interés de la juventud limeña por espacios de reflexión democrática.

🔴 ASESINADO EL DÍA DE LOS MUERTOS

El alcalde de Uruapan en Michoacán (México), Carlos Manzo, fue asesinado a balazos el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas en plena celebración del Día de Muertos. El ataque ocurrió ante miles de asistentes, minutos después de que Manzo inaugurara el evento. El sicario disparó siete impactos fatales contra el político independiente que contaba con 14 escoltas. Este asesinato evidencia la brutal violencia que azota a Michoacán, disputada entre el cártel Jalisco Nueva Generación y La Nueva Familia Michoacana.